При применении правила от 2 до 10 всегда учитывайте его со стандартным рейзом 4-го уровня, если у вас достаточно фишек, чтобы соответствовать вышеупомянутым критериям. В противном случае ограничьте себя проверкой большого блайнда (хромания), если решили в играть на автоматах. Например, если блайнды составляют 15/30, а ваш стек равен 1400, имея)), увеличьте до 120, но если у вас есть @@, просто проверьте большой блайнд и с @@-fold.

Если вы хромаете парой рук, ждите и складывайте после флопа, если вы не попадете на флоп на флопе, или вы не обнаружите, что ваша рука выше всех карт на флопе. Пара на руке лучше, чем самая высокая пара на флопе, созданная с помощью карты из таблицы, но она также имеет свои недостатки. Играйте в нее, как самая высокая пара с самым высоким кикером. С самой высокой парой или парой рук не поднимайте флоп снова. Если вы делаете ставку, а кто-то повышает вас, проверьте его и переоцените свою ситуацию с поворотом. Я надеюсь, что вы смогли наблюдать за поведением других игроков в рамках более осторожных сеансов. Считаете ли вы, что противник имеет преимущество над вами? Каковы ваши шансы в банке? Вы в правильном положении? Эти вопросы повлияют на то, как вы продолжаете играть рукой.

Набор - очень сильная система, которая, однако, также может быть очень обманчивой, особенно когда кто-то еще поднял до флопа. Лучше всего, если вы сможете попасть в сет на флопе, проверив чей-то префлоп рейз, когда у вас есть %%, и на флоп-картах, например (A) ®%, появится. Вы попадаете на флоп на флопе, и противник, вероятно, попадает в самую высокую пару. Возможно, вы можете получить весь свой стек в этой руке. На уровне игры за 10 долларов ваши противники немного умнее - чтобы победить их, вам придется начать дифференцировать вашу игру. На уровне игры за 10 долларов ваши противники немного умнее - чтобы победить их, вам придется начать дифференцировать вашу игру. Если возможно, вы должны попытаться получить все деньги в банк с набором. Если вы сделали последний рейз до флопа, или если никто не победил вас до флопа, вы всегда должны делать ставки с сетью на флопе. Не играйте слишком много в руке (медленная игра). Если кто-то еще пронзил вас, и вы проверили его, есть несколько способов получить деньги в банк. Если у вас нет правильной позиции, вам будет лучше, если вы поместите себя, когда туз или король появятся на флопе, надеясь, что кто-то побьет вас. Если на флопе есть низкие карты, вероятно, лучше использовать тактику чек-рейса. Вы также можете подождать, а затем проверить ставку своего оппонента, но таким образом вы рискуете, что он завершит лучшую руку и побьет вас. Если вы торгуете противником, вы должны поставить ситуацию, когда он ждал и поднял, если бы сделал ставку.

