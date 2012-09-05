Круглосуточно играть бесплатно и без регистрации могут все посетители онлайн-казино Азимут 777. Для активации деморежима не требуется создавать учетную запись. Нужно войти на официальный ресурс казино с ПК, ноутбука или мобильного гаджета, выбрать один из автоматов и нажать на нем клавишу «Демо». Личные средства для ставок в игре не используются. В случае проигрыша гэмблер ничего не теряет, но приобретает полезный опыт.





Особенности проведения бесплатных раундов в казино Азимут777

Демоверсии автоматов в онлайн-клубе доступны пользователям 24 часа в сутки бесплатно и без регистрации. Баланс из 500-1000 кредитов есть в каждом аппарате. Эти средства предназначаются для ставок в обычных и автоматических раундах. Когда кредиты в одном слоте заканчиваются, можно перейти к другому. Либо обновить страницу, и продолжить игру с восстановившейся суммой. Эта опция работает для аппаратов с вращающимися барабанами и для настольных/карточных игр.

После запуска режима «Демо» можно:

тестировать классические автоматы и популярные новинки;

изучать правила формирования выигрышных комбинаций в разных слотах;

улучшать игровые навыки;

разрабатывать эффективную тактику игры.

Бесплатные и стандартные аппараты идентичны по функционалу, количеству обычных и специальных символов, бонусам, волатильности и уровню RTP. Разница заключается лишь в том, что при деморежиме вывод выигрышей не производится.





Автоматы для бесплатных игр в казино Азимут777

На официальном сайте казино Азимут777 представлены слоты Новоматик, Игрософт, Evoplay и других знаменитых студий. Аппараты можно отсортировать не только по провайдеру, новизне, популярности и типу игры, но и по тематике. Тем, кто хочет опробовать автоматы с сюжетом о животных, понравятся обе части Crazy Monkey с уникальной дополнительной игрой, African Simba с бесплатными вращениями, Gorilla с 50 оплачиваемыми линиями и Dolphin’s Pearl с рискованным раундом.

Поклонники приключений оценят хитовую серию Книжки (Book Of Ra) с бонусными фриспинами, Venetian Carnival с возможностью выиграть в одном раунде до 5000 ставок, Pharaon's Gold III с Вайлдом и Скаттером, и Шарки с теоретической отдачей 96%.

В разделе «Старая классика» есть легендарные Sizzling Hot и Always Hot, оба варианта Клубничек (Fruit Cocktail 1 и 2) с супер-игрой и дополнительным призом. Среди современных игр Robots: Energy Conflict со стекированным Скаттером и Monster Lab с тремя видами специальных символов.

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