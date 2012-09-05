Известный клуб Вулкан Рояль– лидер по предоставлению качественных игровых моделей. Выбор игровых автоматов на портале довольно внушителен. Особое место в каталоге https://vulkanroyalcazino.com/gamehall/ занимают симуляторы мирового производителя Igrosoft. Любовь многих геймеров не один год принадлежит аппарату Sweet Life.





Сладкая Жизнь: управление и интерфейс

Мультипликационный герой переместился на просторы игрового аппарата. Сказочный персонаж – медведь приглашает вас отправиться на поиски любимого угощения – бочонка с медом. На пути вас ждут различные задания, пройдя которые, вы получите щедрые вознаграждения.

Эти классические пяти катушечные бесплатные игровые автоматы с встроенными 9 линиями активности перенесет вас в увлекательное приключение. Управление интерфейсом яркое и привлекательное. Игровой турнир можно полностью регулировать при помощи панели с кнопками. Функциональные кнопки позволяют запускать автомат в ручном или автоматическом режиме, регулировать количество активных полос, определять количественную величину кредитной ставки. Аппарат славится высоким коэффициентом выплат, поэтому можно рассчитывать на неплохой денежный приз.

В бесплатные игровые автоматы Sweet Life от казино Вулкан Рояль внедрены тематические символы:

пчела;

насос;

осиный улей;

бочка с медом;

логотип игры;

мордочка медведя.

Кроме них, в игре присутствуют специальные изображения: wild – выступает в роли заменяющего, для составления выигрышных комбинаций, а бонусный символ – улей, дает право участвовать в призовом турнире.





Бонусные раунды игры Сладкая Жизнь

Симулятор интересен не только красочным дизайном и ярким музыкальным сопровождением. Огромный интерес представляют призовые турниры слот-машины. Выпадение одновременно трех картинок улья на барабане активирует дополнительный тур. Он сулит неплохие выигрыши.

Суть призового турнира в казино Вулкан Рояль состоит в том, что игрок должен будет поочередно открывать большие улья. С помощью интуиции необходимо избежать встречи с роем диких пчел. Если участнику улыбнулась удача, и он положительно закончит уровень – автоматически переходит в супер-бонус. Здесь сумма вознаграждения довольно крупная.

В супер-бонусе перед геймером предстанут две бочки с медом. В одной находится вкусное лакомство, а во второй – обозленные пчелы. Правильно выбрав бочку с угощением, игрок может рассчитывать на увеличенные своего выигрыша в 25 раз. Никакие расчеты и стратегии не помогут участнику. Главный помощник в таком турнире – только ваша чуткая интуиция.

Кроме щедрого супер турнира, геймер казино Вулкан Рояль может попытаться выиграть денежный приз в рискованной игре. Риск-игра довольно увлекательна: игрок должен управлять действиями главного персонажа, который взбирается по дереву и в ульях ищет любимый мед. Если геймер правильно выберет улей, то мишка покушает медок, а вы гарантированно вдвое увеличите свой выигрыш.



