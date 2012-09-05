Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Бесплатные игровые автоматы Sweet Life от казино Вулкан Рояль




Бесплатные игровые автоматы Sweet Life от казино Вулкан Рояль
23 Сентября 2021
Теги: Игры

Известный клуб Вулкан Рояль– лидер по предоставлению качественных игровых моделей. Выбор игровых автоматов на портале довольно внушителен. Особое место в каталоге https://vulkanroyalcazino.com/gamehall/ занимают симуляторы мирового производителя Igrosoft. Любовь многих геймеров не один год принадлежит аппарату Sweet Life.


Сладкая Жизнь: управление и интерфейс

Мультипликационный герой переместился на просторы игрового аппарата. Сказочный персонаж – медведь приглашает вас отправиться на поиски любимого угощения – бочонка с медом. На пути вас ждут различные задания, пройдя которые, вы получите щедрые вознаграждения.

Эти классические пяти катушечные бесплатные игровые автоматы с встроенными 9 линиями активности перенесет вас в увлекательное приключение. Управление интерфейсом яркое и привлекательное. Игровой турнир можно полностью регулировать при помощи панели с кнопками. Функциональные кнопки позволяют запускать автомат в ручном или автоматическом режиме, регулировать количество активных полос, определять количественную величину кредитной ставки. Аппарат славится высоким коэффициентом выплат, поэтому можно рассчитывать на неплохой денежный приз.

В бесплатные игровые автоматы Sweet Life от казино Вулкан Рояль внедрены тематические символы:

  • пчела;
  • насос;
  • осиный улей;
  • бочка с медом;
  • логотип игры;
  • мордочка медведя.

Кроме них, в игре присутствуют специальные изображения: wild – выступает в роли заменяющего, для составления выигрышных комбинаций, а бонусный символ – улей, дает право участвовать в призовом турнире.


Бонусные раунды игры Сладкая Жизнь

Симулятор интересен не только красочным дизайном и ярким музыкальным сопровождением. Огромный интерес представляют призовые турниры слот-машины. Выпадение одновременно трех картинок улья на барабане активирует дополнительный тур. Он сулит неплохие выигрыши.

Суть призового турнира в казино Вулкан Рояль состоит в том, что игрок должен будет поочередно открывать большие улья. С помощью интуиции необходимо избежать встречи с роем диких пчел. Если участнику улыбнулась удача, и он положительно закончит уровень – автоматически переходит в супер-бонус. Здесь сумма вознаграждения довольно крупная.

В супер-бонусе перед геймером предстанут две бочки с медом. В одной находится вкусное лакомство, а во второй – обозленные пчелы. Правильно выбрав бочку с угощением, игрок может рассчитывать на увеличенные своего выигрыша в 25 раз. Никакие расчеты и стратегии не помогут участнику. Главный помощник в таком турнире – только ваша чуткая интуиция.

Кроме щедрого супер турнира, геймер казино Вулкан Рояль может попытаться выиграть денежный приз в рискованной игре. Риск-игра довольно увлекательна: игрок должен управлять действиями главного персонажа, который взбирается по дереву и в ульях ищет любимый мед. Если геймер правильно выберет улей, то мишка покушает медок, а вы гарантированно вдвое увеличите свой выигрыш.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как играть в Вулкан казино на ... - . (+252)
Официальная развлекательная пл... - . (+316)
Как сорвать крупный куш в кази... - . (+358)
Казино Сол - востребованный иг... - . (+366)
Покердом казино - открой для с... - . (+421)
Регистрация в Фреш казино - на... - . (+359)
Вулкан 24 играть бесплатно мож... - . (+373)
Лучшие казино СНГ... - . (+467)
Как играть в азартные игры в к... - . (+552)
Открываем новые возможности с ... - . (+4696)
Casino X официальный сайт... - . (+349)
Нюансы игры в казино Вулкан... - . (+264)
Играй и зарабатывай в казино В... - . (+253)
Что предлагает официальный сай... - . (+314)
Зеркала сайта 1 Вин: помощь те... - . (+412)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке