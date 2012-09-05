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Бесплатная музыка для бара от сервиса GUSLI
8 Июня 2021
Теги: GUSLI

Музыка — важная часть нашей жизни, даже когда мы этого не замечаем. Яркий пример — посещение любых кафе, баров, ресторанов. В таких заведениях традиционно есть музыкальное сопровождение. Посетители не всегда обращают на это внимание, но работники или владельцы вынуждены тратить много времени на то, чтобы подбирать плейлисты, регулярно их обновлять. Это связано со множеством трудностей — например, подходящие треки могут оказаться разными по громкости звука, а для фонового сопровождения этого недопустимо.

Уникальный сервис GUSLI отлично решает перечисленные проблемы. Если нужна хорошая музыка для бара в формате уже готовых подборок, он их предоставляет бесплатно. Более того, все плейлисты уже готовы, подогнаны по звуку, имеют плавные переходы между всеми композициями, чтобы фон не портился.


Чем интересен сервис GUSLI


Это очень оригинальное решение, которое не похоже на все остальное. Вот в чем его необычность:



  • Интерактивность. Она заключается в том, что посетитель бара, который подключен к сервису GUSLI, может установить соответствующее приложение и самостоятельно управлять музыкой, которую он слышит. Поставить трек можно за очень доступные деньги.

  • Отсутствие оплаты со стороны владельца бара — более того, за каждый трек, который оплатил посетитель, бар еще и получает процент.

  • Гибкие настройки. За один раз можно установить плейлисты, которые будут играть утром, днем и вечером, убрать из базы нежелательные жанры и задать другие параметры работы. Это отнимает минимум времени — а за подборками и качеством звука следят профессионалы.

  • Независимость при нестабильном интернете. Если соединение будет периодически прерываться, это никак не повлияет на музыку — она продолжит играть в заданном порядке, что важно для сохранения фона в заведении.


Уже перечисленные плюсы выглядят очень заманчивыми. Но если копнуть глубже, то готовая музыка для бара в интерактивном формате дает еще больше возможностей.


Сервис для привлечения лояльных клиентов


Возможность поставить свою песню привлечет многих посетителей, которые захотят отдохнуть в приятной для себя обстановке. Так что бар, подключенный к GUSLI, бесплатно делает себе хорошую рекламу. А еще в самом приложении он может публиковать новости и информацию о скидках. В результате в этой системе каждый получает хорошие бонусы и преимущества. Не зря количество пользователей GUSLI активно растет — для этого есть все основания.


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