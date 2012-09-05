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Береги коленки!
1 Марта 2022
Теги: авто

Изначально казалось, что Fabia для меня, мягко говоря, маловата (мой рост — 192 см). Я уже было начал тренироваться последующие негативные моменты: при опушенном вниз кресле (единственно возможное удобное положение для рослого водителя) рулевое колесо частично закрывает панель приборов. Очень не хватает правого подлокотника «а-ля Octavia».

 «Платите рублики»

Но мой взгляд пал на шкода октавия эдишн хоккей. За приглянувшийся мне автомобиль пришлось заплатить 12 000 у.е. Правда, оборудован он небедно. За эти деньги я получил ABS, бортовой компьютер, двигатель 1,4/50 КВт, климат контроль, гидроусилитель руля, регулируемую рулевую колонку, корректор фар, тахометр с часами, систему дополнительного подогрева топлива, дистанционное открывание багажника. дополнительный стоп-сигнал, задние противотуманные фары, подушки безопасности для водителя и пассажира, бортовой компьютер, атермические стекла, заднее сиденье, складывающееся асимметрично (1/3 : 2/3), подсветку багажного отделения, центральную консоль с подстаканником, штурманскую лампочку, индикатор внешней температуры, центральный замок. передние элсктростеклоподьемники. литые диски, подогрев омывателя стекол, электрозеркала с подогревом, ремни безопасности с натяжителями и радиоподготовку (8 динамиков).

Достать запчасти на Fabia не составляет никаких проблем. По поводу стоимости и ремонта: было в моей небогатой практике вождения Fabia «приключение», в результате которого пришлось рихтовать и красить крышку багажника, крыло, бампер и дверь. Все это вылилось мне в сумму около 250 долларов: дорого ли, дешево ли — судите сами.

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