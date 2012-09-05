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Beats Pill – девайс моей мечты
23 Мая 2017

Я просто обожаю музыку. Слушаю ее везде и всегда, потому могу смело назвать себя меломаном. В большинстве случаев моими постоянными спутниками были смартфон и наушники. Однако с недавних пор у меня есть возможность слушать любимые треки на полную громкость без использования габаритных усилителей и многочисленных проводов.

Знакомьтесь – Beats Pill: невероятно полезный девайс для проигрывания музыки и не только.


Обзор колонки

Наконец-то настал тот день, и в мои руки попала посылка с моим приобретением. С огромным нетерпением я принялась изучать ее содержимое. В комплектации я обнаружила:

  • колонку со встроенной батареей;
  • инструкцию по эксплуатации;
  • шнур USB для подзарядки;
  • картонную упаковку белого цвета.

На сайте monstercablebeats.ru было представлено большое разнообразие цветовой гаммы корпуса колонки Битсы. Поэтому проблема выбора подходящего варианта полностью отсутствует. Оттенок можно подобрать на любой вкус. Мне, к примеру, приглянулся черный вариант.

Внешне колонка имеет цилиндрическую форму, сравнительно небольшая по размеру. Динамик располагается сверху. Отмечу, что устройство отличается оригинальным дизайном, стилем и эргономичностью. Девайс довольно компактен. При первом знакомстве с ней, я не была уверена в правдивости заявленных производителем характеристик. Однако очень скоро я поняла, что ошибаюсь.

На сайте производителя представлены цены на колонки, которые абсолютно «не кусаются».

Аудиогарнитура Beats Pill может работать без каких-либо проводов, и соединятся с любым смартфоном или планшетом, или телефоном. Затруднений и сложностей в процессе эксплуатации я совсем не заметила. Подключить ее невероятно просто и понятно.

Меня очень порадовал тот факт, что о подзарядке можно забыть на весьма длительный период времени.

Колонка обеспечивает невероятно отменное качество звука и громкость вне зависимости от места, где вы ее используете: природа, помещение. С помощью этого устройства возможно скрасить семейный досуг во время выездов на дачу или на пикник. В летнее время – это мой несменный спутник на пляже. С любимой музыкой загорать гораздо веселее и интереснее.

Без труда, при необходимости, можно отрегулировать уровень громкости. Колонку очень легко носить с собой.

Я довольна приобретением на 100%. Абсолютно все свои функции она выполняет с отменным качеством. Без раздумий я закажу еще одну – специально для нетбука, который весьма часто беру с собой в командировки и другие поездки.

В заключение отмечу, что такая портативная колонка должна быть в арсенале любого настоящего меломана и даже самого обыкновенного любителя музыки. Цена устройства на сайте http://monstercablebeats.ru/kolonki/ доступна каждому. Это невероятно практичный, и качественный девайс с большим спектром возможностей. С ним вы сможете наслаждаться музыкой вне зависимости от наличия электричества. Такое устройство никого не оставит равнодушным. Колонка этого производителя станет идеальным подарком на любой праздник для родных, близких и друзей.

Ирина Батурова


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