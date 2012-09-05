Чашу бассейна можно отделать разными способами. Наиболее простым, но
качественным и визуально привлекательным способом является применение
специальных бассейновых ПВХ-пленок. По своей функциональности такие
пленки ничем не уступают сравнительно дорогим и качественным
облицовочным материалам. Кроме того ПВХ-пленка еще и дополнительное
средство гидроизоляции. Существует несколько разновидностей
половинилхлоридных пленочных покрытий. Различаются они по стоимости,
внешнему виду и свойствам. Поэтому, если вы собираетесь купить пленку для бассейна, непременно должны знать о ее видах.
К первой категории относится противоскользящая ПВХ-пленка. Отличается
она рельефной поверхностью. Это улучшает сцепление и снижает уровень
травматизма. Вторым видом является армированная. Изготавливается она из
материала повышенной прочности. Достигается такая прочность благодаря
включению в состав материала полиэфирных нитей. Они значительно улучшают
эксплуатационные характеристики ПВХ-пленки, позволяя применять ее в
бассейнах значительных объемов. Третий вид - это неармированная
ПВХ-пленка, обладающая сравнительно низкой прочностью. Она подходит для
каркасных бассейнов, а также простых конструкций. ПВХ-пленка для
бассейнов отличается также по толщине. Стандартно такой показатель
варьируется в диапазоне 0.5-1.2 мм.
Выбору бассейновой пленки следует уделить особое внимание. Учитываются
разные критерии, среди которых особо следует выделить конструктивные
особенности самого бассейна. Чаши небольших размеров, разборной
конструкции, обклеивают неармированными ПВХ-пленкам, имеющими небольшую
толщину. Стационарные водоемы следует отделывать качественной пленкой.
Экономить на этом не стоит. Лучшим вариантом является использование
надежной армированной ПВХ-пленки достаточной толщины. Она не должна
выдерживать температурные перепады, не нуждаться в демонтаже, а также
позволить законсервировать чашу перед наступлением зимы.
PoolStroi предлагает огромный выбор подобных пленок. Детские части
бассейнов отделываются рифленой ПВХ-пленкой. Такой материал подходит и
для ступенек или же участков захода. Несмотря на антибактериальные
свойства такой пленки, уход за подобным покрытием сравнительно сложнее.
Остальные участки лучше отделывать гладким материалом, стоимость
которого меньше, а уход неприхотлив. Нельзя не отметить преимущества
данного материала. Отличается он невысокой стоимостью, огромным выбором
стилистических и цветовых решений, высокой скоростью и простотой
монтажа, 20-летним эксплуатационным сроком, стойкостью к воздействию УФ и
химическим веществам, возможностью ремонта в случаях повреждения и
улучшенными гидроизоляционными характеристиками.