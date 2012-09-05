Чашу бассейна можно отделать разными способами. Наиболее простым, но качественным и визуально привлекательным способом является применение специальных бассейновых ПВХ-пленок. По своей функциональности такие пленки ничем не уступают сравнительно дорогим и качественным облицовочным материалам. Кроме того ПВХ-пленка еще и дополнительное средство гидроизоляции. Существует несколько разновидностей половинилхлоридных пленочных покрытий. Различаются они по стоимости, внешнему виду и свойствам. Поэтому, если вы собираетесь купить пленку для бассейна, непременно должны знать о ее видах.



К первой категории относится противоскользящая ПВХ-пленка. Отличается она рельефной поверхностью. Это улучшает сцепление и снижает уровень травматизма. Вторым видом является армированная. Изготавливается она из материала повышенной прочности. Достигается такая прочность благодаря включению в состав материала полиэфирных нитей. Они значительно улучшают эксплуатационные характеристики ПВХ-пленки, позволяя применять ее в бассейнах значительных объемов. Третий вид - это неармированная ПВХ-пленка, обладающая сравнительно низкой прочностью. Она подходит для каркасных бассейнов, а также простых конструкций. ПВХ-пленка для бассейнов отличается также по толщине. Стандартно такой показатель варьируется в диапазоне 0.5-1.2 мм.



Выбору бассейновой пленки следует уделить особое внимание. Учитываются разные критерии, среди которых особо следует выделить конструктивные особенности самого бассейна. Чаши небольших размеров, разборной конструкции, обклеивают неармированными ПВХ-пленкам, имеющими небольшую толщину. Стационарные водоемы следует отделывать качественной пленкой. Экономить на этом не стоит. Лучшим вариантом является использование надежной армированной ПВХ-пленки достаточной толщины. Она не должна выдерживать температурные перепады, не нуждаться в демонтаже, а также позволить законсервировать чашу перед наступлением зимы.



PoolStroi предлагает огромный выбор подобных пленок. Детские части бассейнов отделываются рифленой ПВХ-пленкой. Такой материал подходит и для ступенек или же участков захода. Несмотря на антибактериальные свойства такой пленки, уход за подобным покрытием сравнительно сложнее. Остальные участки лучше отделывать гладким материалом, стоимость которого меньше, а уход неприхотлив. Нельзя не отметить преимущества данного материала. Отличается он невысокой стоимостью, огромным выбором стилистических и цветовых решений, высокой скоростью и простотой монтажа, 20-летним эксплуатационным сроком, стойкостью к воздействию УФ и химическим веществам, возможностью ремонта в случаях повреждения и улучшенными гидроизоляционными характеристиками.

