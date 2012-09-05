Если ваша компания нуждается в приобретении или же аренде башенных кранов Wolffkran, Liebherr и других марок, заказать их вы сможете посредством нашего портала. Штрайф Баулогистик предлагает потенциальной клиентуре широчайший выбор башенных кранов с оголовками, без оголовок или же с подъемными стрелами. Наша компания продает не только совершенно новые краны, но еще и бывшие в употреблении. Следует отметить, что команда Штрайф Баулогистик работает с каждым заказчиком индивидуально, предлагая им соответствующую стоимость услуг.

Кроме продажи и аренды кранов мы занимаемся еще и их обслуживанием. Подобную услугу сможет заказать у нас любой желающий. Предлагаемая нами в аренду спецтехника сдается арендатору в превосходном техническом состоянии, за которым следят наши высококвалифицированные инженеры. Поставляют башенные краны Вольфран, Раймонди и Либхер не только по столице или же Санкт-Петербургу, но и в другие российские города. Чтобы приобрести кран, необходимо несколько особо важных моментов. Разные марки кранов обладают своими специфическими особенностями.

Покупатель подобной спецтехники должен учесть показатели максимального вылета стрелы, максимальной массы поднятия груза, высоты возводимого строения каждой модели. Наша компания предлагает своей потенциальной клиентуре помощь вы подборе необходимого оборудования. Кроме этого мы сможет предложить каждому нашему заказчику дополнительное обслуживание. Среди подобных услуг необходимо выделить выполнение монтажных или же демонтажных работ башенных кранов. При этом наши высококвалифицированные мастера способны установить оборудование на крестовину, рельсы или же анкеры.

После окончания срока аренды, мы быстро демонтируем технику нашими силами. Однако стоимость выполнения установочных работ и демонтажа считается отдельно от цены аренды. У нас можно также заказать ремонт или же техническое обслуживание башенных кранов. Вы всегда сможете получить у нас также исчерпывающую информацию по поводу эксплуатации таких кранов. Чтобы воспользоваться всеми этими услугами, достаточно перейти по ссылке triarc.ru, которая приведет вас на официальный портал нашей компании. Все наши услуги доступны посредством нашего веб-ресурса, на котором любой посетитель сможет найти исчерпывающую информацию о всех сервисах, которую предлагает российское подразделение Штрайф Баулогистик.

