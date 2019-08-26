В нашей стране институт банкротства развивается довольно стремительно. Поэтому все большее количество россиян думает об объявлении себя банкротом. Это единственный выход, когда накапливается задолженность перед частными кредиторами или же банковскими организации. Банкротство позволяет законно списывать любую задолженность, начав при этом финансовую жизнь заново, с абсолютно чистого листа. Банкротам конечно же придется отказаться от части собственного имущества. Но его они потеряют в любом случае. Даже если должнику удастся сохранить имущество в процессе банкротства, в дальнейшем оно будет изъято судебными приставами и уйдет на реализацию, средства от которой пойдут на погашение задолженности. А если человек взял ипотеку, он потеряет ипотечную квартиру.



Процедура банкротства отличается своей сложностью и требует определенных финансовых затрат. Прежде всего необходимо разобраться, сможет ли стать банкротом каждый желающий? Действующее законодательство четко регулирует данный вопрос. Согласно ему, любой россиянин, имеющий гражданство, вправо объявить себя некредитоспособным. Однако существуют определенные категории лиц, на которые данное правило не распространяется. Прежде всего это граждане, которые признаны банкротами менее пяти лет тому назад. Также за последний пятилетний срок кандидат в банкротство не должен использовать реструктуризацию долгов, непогашенную судимость за преступления экономического характера, такие как административная или же уголовная ответственность за процесс инициирования процедуры банкротства.



Получается, списывание долгов по кредитам, штрафов или же задолженностей перед коммунальщиками возможно для любого гражданина, который не входит в перечисленные выше категории. Признание банкротом происходит поэтапно. Процесс отличается своей сложностью и длительностью. Поэтому если человек думает, что быстро урегулирует данный вопрос и не будет обязан платить банку, сильно ошибается. Данная процедуру по своей сложности можно сопоставить со своевременным исполнение долговых обязательств. В случае возникновения у судебного органа сомнений в честности кандидата на банкротство, он не только получит отказ, но и может быть привлечен к уголовной или же административной ответственности.



Должник прежде всего должен подготовить, собрать и подать необходимую документацию. Следующим этапом является проведение первичного судебного заседания. Здесь будет рассмотрена целесообразность проведения процедуры и назначен арбитражный управляющий. Затем выполняется реструктуризация задолженности. Кроме этого кандидату придется реализовать имущество. Финансовый управляющий должен организовать торги, предусматривающие продажу материальных ценностей, принадлежавших должнику. Полученная сумма пойдет на покрытие имеющихся задолженностей. Банкротство разрешено даже лицам, у которых нет имущества и каких-либо доходов.

