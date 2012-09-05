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Банковская гарантия обеспечения контракта по 223-фз
7 Августа 2018

На территории Российской Федерации действует закон о закупках принятый 18 июля 2011 года. Это закон под номером 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Банковская гарантия обеспечения контракта по 223-фз в отличие от закона №44 ФЗ упорядочивает только условия закупок, а более подробные условия выдвигает уже сам заказчик.

Компания «Грант Директ» поможет оформить гарантию с наиболее выгодными условиями для вас. Подробнее с условиями оформления гарантии вы можете ознакомиться на сайте: http://bg-direct.ru/bankovskaya-garantiya-obespecheniya-kontrakta-po-223-fz/.


Виды банковских гарантий

Выделяют три вида банковских гарантий:

1. Для обеспечения заявки на участие в закупке. В этом случае она подтверждает серьёзность намерений исполнителя и гарантирует неизменность цен, то, что заказчик преждевременно не отменит заявку.

2. Для возврата авансового платежа. В данном случае банк, при неисполнении принципалом своих обязанностей, выплачивает заказчику уже проведённый платёж.

3. Для обеспечения исполнения договора. Этот вид обеспечивает выплату банком возмещения расходов заказчику при недобросовестном отношении к своим обязанностям принципала.


Условия выдачи

Банковскую гарантию №223 ФЗ нельзя отозвать и она выдаётся на определённый период.

При оформлении такой гарантии заказчик должен озвучить когда он обязуется принять либо отклонить гарантию.

В ее условиях необходимо прописать точные суммы компенсации заказчику при недобросовестном отношении исполнителем к условиям договора.

Все условия и обязанности сторон должны быть чётко определены.

Выплачиваемая сумма по банковской гарантии напрямую зависит от суммы, прописанной в контракте и устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально, но не более 10% от капитала самого банка.

Итоговая цена обуславливается комиссией взимаемой банком. Обычно, она составляет 2-10% от суммы самой гарантии. Также она зависит от срока действия, от наличия счёта в банке-гаранте и в некоторых случаях от наличия обеспечения.

Оформление гарантии позволит снизить риски денежных потерь при недобросовестном отношении партнёра к условиям контракта. Если учесть все риски, то использование данной услуги, значительно повышает ваши шансы сохрнаить ваши средства.

Обращайтесь в брокерскую компанию «Гарант Директ» и там вам подберут самые выгодные условия.


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тут были комменты. RIP!






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