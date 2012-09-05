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Bankiros.ru – все банки в одном месте
19 Января 2017

Не знаете, какой банк выбрать? Их на территории Российской Федерации действительно много и отправной точкой поиска по праву станет bankiros.ru. Площадка уникальная по своей структуре, функционалу, ведь с ее помощью можно запросто получить детальные, а главное, актуальные сведения об услугах банковских учреждений, работающих на рынке.


Информация на финансовом сервисе

При открытии главной страницы банковского сервиса «Банкирос», посетитель сразу же получит возможность ознакомиться со следующей информацией в разделах:

  • «Банки» - дан перечень (в форме логотипов) банков, предлагающих услуги на территории России, приведено их краткое описание.
  • «Курсы валют» - приведена информация о текущих курсах основных валют. Для сравнения указывается помимо банковского курса, также официальный, установленный ЦБ. Дополнительно, пользователь сможет воспользоваться конвертером валюты, рассчитать размер средств, которые он получит в банке.
  • «Кредиты» - в данном разделе представлена информация по всем кредитам, которые предлагают банки. Услуги разбиты по категориям, к примеру, можно просмотреть потребительские займы, а также, узнать, на каких условиях выдается ипотека.
  • «Вклады» - ресурс поможет определиться с самыми выгодными программами вкладов, которые предлагают сделать банки своим посетителям. Предоставлена информация по вкладам в национальной денежной единице, валютным. Отдельной категорией выделены самые выгодные предложения от банков.
  • «Отделения» - в разделе можно узнать (наглядно просмотреть), где на карте располагаются отделения банков, центральные офисы, филиалы. Подобная информация даст возможность лучше сориентироваться, куда ближе обратиться. Для тех, кто уже является клиентом банка, предлагается просмотреть расположение банкоматов, достаточно только выбрать название организации, ввести город, район.
  • «Сервисы» - один из самых нужных разделов, в котором можно воспользоваться конверторами валют, рассчитать итоговый размер выплат по кредитам, вкладам. Чтобы больше узнать о самом банке, здесь же располагается информация по организации из Wiki.

В качестве заключения стоит отметить: ресурс регулярно обновляет информацию по банкам, размещая самые выгодные предложения на главной странице. Курсы валют обновляются раз в 10 минут. Работать с Bankiros всегда выгодно, удобно и практично.


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