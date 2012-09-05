Профессиональная команда Балтсервис занимается ремонтом шлангов, а также
рукавов высокого давления на высочайшем уровне. Наша гидравлическая
компания отличается пунктуальностью работы, грамотными подходами, а
также ориентированностью на пожелания заказчиков. Мы изготавливаем и
ремонтируем шланги, а также рукава высокого давления на коммунальной и
уборочной технике как отечественного, также и импортного производства.
Такая техника эксплуатируется на автомойках, строительных площадках или
же в сельскохозяйственной отрасли.
Наш сервис рвд - один из лучших в стране. Следует отметить, что
гидравлическими системами сегодня оснащена разнообразная техника, в том
числе сельскохозяйственная, погрузочная и строительная. Наши опытные
мастера занимаются срочным изготовлением рукавов или же шлангов по
имеющемуся образцу, непосредственно в присутствии владельца техники.
Такие детали могут быть изготовлены по технологическим картам или же
чертежам, предоставленным заказчиком. Кроме этого в наших сервис-центрах
выполнятся ремонт шланга ГУР вместе с гидроусилителем руля ГУР.
Занимается наша профессиональная команда и шлангами кондиционеров,
топливными или же тормозными трубками как на легковом, также и на
грузовом автотранспорте. В Балтсервис желающие смогут заказать ремонт
шлангов для моек, работающих под высоким давлением на оборудовании таких
брендовых марок, как Элитек, Бош или же Кархер. Обслуживаем мы
клиентуру на основе договоров. В наших сервис-центрах все РВД
представлены в сборе. Достаточно предоставить наши квалифицированным
мастерам информацию о имеющейся спецтехнике, и они самостоятельно
подберут подходящий комплект.
Балтсервис является производственной компанией, обладающей разветвленной
сетью собственных сервис-центров, занимающихся ремонтом гидравлического
оборудования. Мы входим в ряды тех малочисленных отечественных
компаний, которые производят фитинг из нержавейки, а также иные
комплектующие для металлорукавов или же РВД. Наша продукция отвечает
высочайшим стандартам качества. Поэтому мы успешно конкурируем с
европейскими производителями. Нашими заказчиками являются ведущие
отечественные корпорации, а также компании с огромным оборотом.
Благодаря стремительному развитию Балтсервис постоянно открываются новые
сервис-центры, увеличиваются и расширяются производственные мощности, а
также повышается качество выпускаемой нами продукции.