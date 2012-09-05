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Балтсервис
4 Июля 2018
Теги: авто

Профессиональная команда Балтсервис занимается ремонтом шлангов, а также рукавов высокого давления на высочайшем уровне. Наша гидравлическая компания отличается пунктуальностью работы, грамотными подходами, а также ориентированностью на пожелания заказчиков. Мы изготавливаем и ремонтируем шланги, а также рукава высокого давления на коммунальной и уборочной технике как отечественного, также и импортного производства. Такая техника эксплуатируется на автомойках, строительных площадках или же в сельскохозяйственной отрасли.

Наш сервис рвд - один из лучших в стране. Следует отметить, что гидравлическими системами сегодня оснащена разнообразная техника, в том числе сельскохозяйственная, погрузочная и строительная. Наши опытные мастера занимаются срочным изготовлением рукавов или же шлангов по имеющемуся образцу, непосредственно в присутствии владельца техники. Такие детали могут быть изготовлены по технологическим картам или же чертежам, предоставленным заказчиком. Кроме этого в наших сервис-центрах выполнятся ремонт шланга ГУР вместе с гидроусилителем руля ГУР.

Занимается наша профессиональная команда и шлангами кондиционеров, топливными или же тормозными трубками как на легковом, также и на грузовом автотранспорте. В Балтсервис желающие смогут заказать ремонт шлангов для моек, работающих под высоким давлением на оборудовании таких брендовых марок, как Элитек, Бош или же Кархер. Обслуживаем мы клиентуру на основе договоров. В наших сервис-центрах все РВД представлены в сборе. Достаточно предоставить наши квалифицированным мастерам информацию о имеющейся спецтехнике, и они самостоятельно подберут подходящий комплект.

Балтсервис является производственной компанией, обладающей разветвленной сетью собственных сервис-центров, занимающихся ремонтом гидравлического оборудования. Мы входим в ряды тех малочисленных отечественных компаний, которые производят фитинг из нержавейки, а также иные комплектующие для металлорукавов или же РВД. Наша продукция отвечает высочайшим стандартам качества. Поэтому мы успешно конкурируем с европейскими производителями. Нашими заказчиками являются ведущие отечественные корпорации, а также компании с огромным оборотом. Благодаря стремительному развитию Балтсервис постоянно открываются новые сервис-центры, увеличиваются и расширяются производственные мощности, а также повышается качество выпускаемой нами продукции.

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тут были комменты. RIP!






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