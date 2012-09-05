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Багажники SsangYong
17 Января 2017
Теги: авто

Повышенная проходимость по разного рода бездорожью - вот основное преимущество корейских внедорожников SsangYong. Если вы отправитесь на одной из моделей данной марки за город, сможете прихватить любое количество нужных для такой поездки вещей. Особенно это касается тех автовладельцев, которые сумели расширить грузоподъемность собственного авто. Это можно сделать установив багажник на ссангйонг. Однако выбор такого багажника требует особого внимания и учета целого ряда специфических особенностей, которые характерны для подобных конструкций.

EVAS-AVTO предлагает своим посетителям разнообразные модели автомобильных багажников, которые вы сможете выбрать прямо с нашего каталога. Багажники на крышу различаются типом использованных в конструкциях дуги. Наш онлайн-магазин занимается реализацией моделей с аэродинамическим или же прямоугольным типом дуги. Они обладают одинаковой грузоподъемностью. Кроме этого на такие конструкции возможна установка специальных креплений, позволяющих перевозить велосипеды, лыжи, надувные лодки или же туристические материалы, стройматериалы, а также другие грузы.

Для изготовления подобных багажников используются разные материалы. У нас возможно приобретение стальных или же алюминиевых багажников не только импортного, но еще и отечественного производства. Следует отметить, что подобные конструкции имеют разную длину дуги, поэтому выбирать их следует с учетом модели авто. Еще одна немаловажная деталь багажников - это замки, которые имеют различную комплектацию. Такие конструкции могут иметь пластиковые секретки, металлические замки, а также поставляться и вовсе без замков в базовой комплектации. Большое значение придается и способу установки багажников. Наиболее часто багажники на крыши моделей Сан Йонг монтируются на специальные рейлинги. Многие водители уделяют внимание и цвету конструкции. Чтобы избежать возникновение коррозии или же других повреждений механического характера, производители покрывают подобные изделия специальной порошковой краской серебристого или же черного цвета. Кроме перечисленных критериев огромное значение имеет компания производитель. Среди ассортимента нашего онлайн-ресурс вы найдете багажники для SsangYong отечественного, шведского, польского и американского производства.

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