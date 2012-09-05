Дополнительный багажник на крышу автомобиля может быть очень полезным для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или просто нуждается в дополнительном пространстве для перевозки грузов. Множество производителей предлагает такие конструкции - у них разные конфигурации и характеристики. Однако перед тем, как выбрать одну из них, необходимо учитывать несколько важных факторов.

Вы можете установить багажник на крышу на рейлинги или закрепить его каким-то иным образом, выбрать открытую или закрытую модель. Вот несколько советов, чем надо руководствоваться при выборе.





Вид автомобиля

Перед выбором багажника необходимо убедиться, что он подходит для вашей марки, модели и типа автомобиля. Некоторые багажники могут быть установлены только на определенные модели машин или разновидности крыш.





Вместимость

Еще одним важным фактором можно назвать вместимость. Необходимо определить, сколько груза вы планируете перевозить на крыше авто, и выбрать конструкцию, которая может вместить все нужные вам вещи.





Удобство использования

Багажник должен быть удобным в использовании. Некоторые модели имеют специальные функции, такие как быстрая установка или складывание для удобного хранения.





Материал

Багажники могут быть изготовлены из алюминия, стали или пластика. Каждый материал обладает определенными особенностями, поэтому необходимо выбрать тот, который наиболее подходит для ваших требований.





Безопасность

Один из важнейших факторов при выборе багажника. Необходимо убедиться, что он надежно закреплен на автомобиле и не будет отваливаться во время движения. Также нужно учитывать вес груза, который может перевозиться на крыше вашей машины.





Цена

Стоимость изделия является очень важным фактором при выборе дополнительного багажника на крышу автомобиля. Нужно выбрать устройство, которое соответствует вашему бюджету, но при этом обеспечивает все необходимые функции. Наиболее распространенный вид - автобокс на крышу. Это крытая конструкция, отличающаяся большей безопасностью. При этом она ненамного дороже открытого типа.

Выбор дополнительного багажного отделения на крышу авто может быть сложным. Но если учитывать все вышеупомянутые факторы, вы сможете подобрать то, что лучше всего подходит вам. Не забывайте, что безопасность всегда должна быть на первом месте, поэтому выбирайте багажник, надежно закрепленный на крыше автомобиля и обеспечивающий безопасную перевозку груза.