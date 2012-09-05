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Багаж вторичен
12 Июня 2017
Теги: авто

Объем багажника при поднятых/сложенных задних сиденьях составляет у Matrix 350/1285 л. а у Space Star — 370/1370 л. Совсем неплохо, если сравнивать с хэтчбеками класса «С»: 350/1205 л у Ford Focus или 40<)/1300л у ВАЗ-2112, но явно уступает универсалам на их базе — 520/1580 л (Focus) и 450/1420л (ВАЗ-2111). Отставание от более крупных, но компактных минивэнов значительнее — 550/1970 л у Citroen Picasso или 695/1990 л у VW Touran.

Таким образом, грузовые возможности наших героев, в отличие от пассажирских, не являются побудительной причиной к приобретению. А между собой они различаются только тем, что при сложенных задних сиденьях грузовой отсек Matrix ощутимо выше, но эти схожие достоинства и недостатки полезного объема кузова упакованы далеко не в одинаковую «обертку». Внешность Hyundai, разработанная итальянской фирмой Pininfarina, хотя и не очень броская, но выразительная и оригинальная, напрочь лишенная корейской вычурности. Внешность Mitsubishi нейтральна до бесхарактерности. Недавняя косметическая модернизация ее несколько оживила, но все же рядом с Matrix голландский «японец» выглядит скромнее. По-разному оформлены и интерьеры — оригинальность Matrix противопоставляется здоровому консерватизму Space Star. Выбор между ними — дело вкуса, тем более что по качеству и богатству отделки они идентичны, в частности, пластики только жесткие, но удачно имитирующие мягкую поверхность. В обоих случаях слегка смущает угольно

черный цвет обивок, с другой стороны, это можно считать данью практичности. Что касается удобства посадки водителя, то обеим машинам явно не хватает продольной регулировки рулевой колонки,  особенно Mitsubishi. В противовес этому, Space Star может похвастать отличным по форме и жесткости сиденьем.


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