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Azino777 - удача улыбнется тебе
16 Июля 2018
Теги: Игры

Недостаток контбета в том, что тебе будет трудно выбросить, если ты позади, поскольку противник может агрессивно разыгрывать сильное дро. Кроме того, игра на http://casino777azino.com/ и проигрыш оставят тебе менее 10ВВ, в результате чего твой стек станет очень коротким. По этим двум причинам я не против чека вдогонку с целью контроля банка. После твоего решения чекать вдогонку на флопе ты будешь сдаваться только на нескольких картах терна и ривера. Ты недостаточно репрезентируешь свою руку, а это значит, что твой оппонент часто попытается выбить блефом твой предполагаемый туз или среднюю карманную пару.

Разномастная 5 на терне - великолепная для тебя карта: абсолютный бланк и легкий колл. Разномастная дама на ривере очень интересная карта. На этой карте ты бьешь все флэш-дро, кроме 10*-8* и все прочие руки кроме 9-х, 108 и К-10. Если бы противник сделал небольшую ставку на ривере, я бы склонялся к рейзу на вэлью, положив его либо на валета, который пытается поставить блок-бет, либо на даму. Но вместо небольшой ставки противник заряжает 2/3 банка. У тебя легкий колл по нескольким причинам. Во-первых, ты проявил слабость, и это очень страшная карта для большей части твоего диапазона. В такой ситуации очень сложно коллировать с мелкой парой или каким-либо тузом, кроме А-О. Поэтому я думаю, что он попытается блефовать с любым не доехавшим флэш- или стрит-дро. Противник вполне может вэлью-бетить с худшей рукой, например, К-О или О-10, или ставить тонкий вэлью-бет с валетом.

В данном примере Крис гораздо более тщательно разбирает диапазон противника, особенно после ставок на терне и ривере. Он также хорошо осведомлен о представлении противником диапазона рук Хиро (т.е. моего). Поскольку в моем воспринимаемом диапазоне много А-х рук и низких пар, баррель противника на ривере должен быть более блефовым, чем я предположил в тот момент (даже несмотря на то, что я заколлировал-таки).

Мы играем за финальным столом. Сейчас Rush формат не имеет значения, поскольку этот стол играется в обычном режиме. Хайджек и я являемся чип-лидерами, но у него чуть больший стек. Я уже разыграл с ним несколько банков, и он кажется достаточно прямолинейным игроком, который не сильно отклоняется от стандартных линий. Он мини- рейзит, и все до меня выбрасывают. Я на большом блайнде с 10-10. Здесь есть небольшая проблема, поскольку у СО очень короткий стек 1,400 и в следующей раздаче он поставит большой блайнд в 1,000 фишек. Так что не хотелось бы вылететь раньше него. Против любого другого опен-рейзера я бы пушил, поскольку впереди их диапазонов и даже в случае колла и проигрыша, у меня все еще оставалось бы больше фишек, чем у катоффа.

Azino777

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