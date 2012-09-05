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Азино Три Топора - хит Рунета
19 Января 2019
Теги: Игры

Элегантная стилистика сайта 3 топора казино совсем недавно сменилась на тематическую. Теперь пользователь попадает в виртуальной тропический лес. Племена индейцев, ранее жившие там, оставили своим потомкам клады, которые необходимо найти. Эффектная гамма градуированных зелёных оттенков благоприятно воспринимается оптически. В качестве логотипа всё так же используются алые кости для игры в крэпс. Пребывая на главной странице, геймер заметит превью популярных игр, бонусные предложения, логотипы платежных систем, поддерживаемых казино, а также партнеров. Стоит изучить правила и условия работы ресурса, ознакомиться с контактным разделом, где представлена информация для связи с русскоязычным оператором.


Меню клуба

В числе игровых автоматов, доступных на ставки и в демонстрационной версии - видеослоты, рулетка, видеопокер, блэкджек, мгновенные лотереи, скретч-карты. Раздел Live-казино с настоящим дилером предлагает игры азиатской направленности, классические карточные, настольные. Особенно интересный момент - участие в турнирах. Турниры в Азино Три Топора обладают солидным призовым фондом, автоматы объединяются по компаниям-производителям, схожей тематике. Особых умений не потребуется, стоит лишь совершенствовать практические навыки игры и использовать компьютерные баллы для участия.


Бонусы и депозит

Накопить баллы лояльности не сложно: достаточно совершать ставки, играя на автоматах. Благодаря Comp Points растёт и статус геймера. Среди прочих достоинств казино - наличие бездепа 50 FS; вейджер x30, система процентных посещений, постоянное проведение периодических акций тематического характера. Игровой клуб принимает распространённые в странах Восточной Европы валюты, поддерживает доступные методы депозита. Высокие показатели отдачи автоматов, хороший ассортимент игр и бонусов, отличный уровень сервиса - перечисленные особенности казино Азино 3 Топора вдохновляют на увлекательную и продуктивную игру!

Техническая поддержка казино оказывается русскоговорящим оператором в формате 24/7. Для этого предусмотрен онлайн-чат, электронный адрес, консультация по телефону. Азино Три Топора - дружественный отечественный клуб, приглашающий игроков из Восточной Европы оценить преимущества досуга онлайн!


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