В Збет банке без позиции с инициативой мы по-прежнему будем стремиться играть небольшими ставками на http://azino-777.pw. В связи с повышенным размером Збета на префлопе эти банки зачастую сами по себе будут больше, нежели при игре в позиции и если мы будем делать большие ставки, то чаще будем оказываться привязанными к банку по эквити.

С первым словом на постфлопе мы будем либо делать продолженную ставку, либо играть от чека. В случае контбета здесь основные концепции разыгрываемых нами линий контобет/фолд, контдет/колл, контбезп/Збет остаются теми же самыми что и при игре в позиции. Основное отличие заключается в том, что в связи с тем. что спектр оппонента при игре в позиции, как мы уже отметили, будет значительно шире, то в соответствии с этим мы чаще будем предпринимать попытки забрать большой банк продолженной ставкой на флопе. Хотя стоит понимать, что играя в позиции наши соперники будут также лузовее коллить контбеты и наше фолд эквити может быть не достаточно высоким. Линии контбет колл и контбетЗбет мы по-прежнему будем разыгрывать только с очень сильными руками, с которыми готовы играть на стэк. Выше мы привели много примеров, в которых вы могли проследить общий алгоритм расчётов для решений по игре на стэк на флопе в Збет банке. При игре без позиции концепции опенки наших рук будут те же. Меняется лишь два фактора - за счёт позиции оппонент будет иметь более широкой спектр колдколта на префлопе и периодически может делать более лутовые колты на флопе. В связи с этим мы не будем повторяться и разбирать аналогичные примеры для игры без позиции. Второй доступный нам вариант игры на флопе - это чек. через который мы можем разыгрывать три линии: чекрейз. чек/колл, чекфолд.

Как мы могли убедиться на примере рейза оппонентом нашего контбета. в том случае если мы играем чекрейз. то в абсолютном большинстве случаев мы рискуем привязать себя к банку. В связи с этим в Збет потах мы практически никогда не будем применять эту линию на чистом блефе, а в основном будем играть подобным образом либо на вэлью. либо на полублефе.

