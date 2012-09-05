После того, как будущий игрок решает попробовать себя в онлайн-играх, ему предстоит нелегкая задача сделать выбор в пользу того или иного заведения. Чтобы принять правильное решение, необходимо взвесить и учесть много различных нюансов. В том числе, необходимо обратить внимание на процедуру регистрации: она должна быть легкой и быстрой.

Обратим внимание на то, что не во всех виртуальных клубах для того, чтобы начать игру, необходимо пройти регистрацию. Набрав в строке поиска Азино 777 регистрация, поисковик приведет вас к демоверсии игры. В подобном пробном режиме регистрироваться вовсе не нужно. В том случае, если вы хотите играть на реальные деньги, идентификацию личности все же придется пройти.





Какие данные необходимы для регистрации в Азино 777

Вся процедура начинается с поиска необходимой формы для заполнения. Обычно соответственная кнопка расположена на самом видном месте. Нажав на нее, перед глазами предстанет форма с чистыми полями для заполнения. Стандартный набор данных включает в себя:

ФИО (должны быть идентичны тем, что в паспорте);

пол (женский/мужской);

дату рождения (в формате дд/мм/гггг);

электронный адрес (понадобится для восстановления учетной записи в случае утери пароля);

почтовый адрес (необязательно);

номер телефона;

логин;

пароль (требуется ввести два раза, чтобы исключить неверный ввод).

Некоторые виртуальные клубы могут предложить пройти регистрацию автоматически, выполнив вход с аккаунта в социальной сети или привязав аккаунт google. В таком случае все необходимые данные “подтянутся” автоматически.

Все данные необходимо вводить на том языке, на котором вас просят это сделать. Чтобы не возникало не нужных проблем при выводе средств со счета, всю информацию нужно указывать правильно и без ошибок.

После того, как все данные будут проверены модератором и клиент подтвердит правильность указанных при регистрации данных, посетителю откроется доступ в личный аккаунт.

На своей персональной странице в виртуальном клубе Азино 777 пользователь должен будет выбрать валюту, в которой будет вносить деньги на депозит, а также верифицировать банковскую карту, с которой будут списываться и на которую будут зачисляться средства.

Важным полем для заполнения является электронный адрес. Именно на него возлагаются все надежды при уверен пароля. Чтобы проверить вашу личность, система безопасности онлайн-казино вышлет на почту письмо с подтверждением. Тщательно храните доступ к электронному ящику, иначе учетную запись в клубе восстановить будет очень тяжело.

Пароль для входа на сайт можно придумать самостоятельно, либо воспользоваться генератором паролей. Главное, хорошенько его запомнить, чтобы без проблем проходить авторизацию в Азино 777.

Процедура верификации карты ничуть не сложнее, чем регистрация. После ввода всех необходимых данных, банк заблокирует небольшую сумму на счету, а после подтверждения через приложение процедуры привязки , заблокированная сумма будет возвращена на счёт.



