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Azartplay casino официальный сайт
7 Апреля 2018
Теги: Игры

Шансы банка действуют только в том случае, если вы или ваш противник все в игре, и никто больше не предлагает. Если вы не идете на azartplay casino официальный сайт, вы также можете учесть возможности получения дополнительных фишек. Мы рассматриваем их как предполагаемые шансы банка.

Вернемся к примеру, где карты находятся на столе KS, I10H, (4D и | 3Cj, и у вас есть 6Sj и 5S. На этот раз ваш противник заработает $ 500 в банк стоимостью 1000 долларов, и он получает $ 1,500 в фишках. у вас больше фишек, чем у вас. Вы оценили, что если вы нажмете прямо, у вас будет 80% -ный шанс на успех и заставит его проверить еще $ 1500. Ваши обычные шансы банка - только от 1500 до 500 или от 3 до 1, чего недостаточно для проверки со своей строкой (помните, что вам нужно получить значение от 4,75 до 1). Если, однако, вы думаете, что можете выиграть свои фишки в 80% случаев, вы можете добавить 80% от $ 1500 или $ 1200 в банк, который вы выиграли. Вы не теряете лишних денег, если вы потерпите неудачу, а ваши предполагаемые коэффициенты - 2.700-500 или 5.4 к 1 - даже больше, чем вам нужно проверить.

Неограниченные игры процветают благодаря предполагаемым шансам, особенно на очень маленьких блайндах. Поэтому на более низких уровнях иногда выгодно использовать хорошие строки. Вы должны играть против более слабых врагов, которым трудно отказаться от руки, даже если они подозревают, что вам удалось получить ожидаемую сделку. Если вам удастся выполнить стрит-дро, они будут звонить вам с их самой высокой парой в любом случае.

Может ли строка выиграть?

На флопе, когда еще две карты все еще отсутствуют, вы можете выиграть против схемы, играющей против руки, которая сильнее на данный момент, такой как самая высокая пара. Здесь большое количество аутов. С 14 или более аутами на флопе вы любите побеждать. Понимание этого вопроса чрезвычайно важно. Как вы увидите позже, если вы можете предложить, чтобы ваш оппонент сбросил карты, вы можете стать фаворитом с помощью ставок, даже с менее чем 14 аутами, потому что вы выигрываете банк, когда ваш оппонент складывает свои карты, независимо от количества выходов. Мы имеем дело с инструментом, называемым полублефом, механизм действия которого будет подробно рассмотрен позже.Когда число ваших аутов растет, вы становитесь все более серьезным кандидатом на победу.

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