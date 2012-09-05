Афоризм № 1: «Чтобы выжить, вы должны быть готовы умереть».

Эта отличная цитата о турнирах связана с профессиональным игроком в казино, победителем браслета WSOP, доктором Макс Стерн, вот ссылка на источник. Вы должны преодолеть страх перед «смертью» и поместить все фишки в банк, если ситуация в игре требует. Мужество - огромное преимущество в NLHE. Многие игроки рассказали мне о ситуациях, когда они хорошо знали, что если они поедут, их противник не будет будет иметь возможность проверить их, и все же им не хватало смелости, так просто. это ситуации, в которых подходят лучших игроков. Если только они пахнут слабость одного из игроков, будет оказывать на него огромное давление, заставляя его сбросить. если игра игрока не устраивает их, и они думают, что он блефует, они рискуют всем из-за сильного убеждения, что они правы. Игроки, которые выходят из сделки,как правило, они не могут выиграть турнир.

Афоризм № 2: «Чтобы проверить прорыв, нужна более сильная рука, чем победить».

Эту максиму можно доказать математически. Допустим, у вас осталось только фишек, чтобы сыграть еще 7 кругов вокруг стола (CSI-7). Ваш противник - компьютер IBM, который отлично играет. С какими процентами рук вы должны вводить все, и с каким процентом рук вы должны оптимально проверить свой компьютер? Правильный ответ: вы должны идти олл-ин с 57% лучших рук, а компьютер должен проверять 36% ваших рук. Если вы или компьютер отходите от этих рекомендаций, вы будете лишены капитала. Подробное обсуждение таких ситуаций потребует значительного нарушения в объеме этой книги, но они подробно обсуждались в моей книге «Убить всех». Чтобы выжить, вы должны быть готовы умереть. Вы должны быть готовы пожертвовать всеми своими фишками, если этого требует ситуация, иначе вы никогда не выиграете.

С тузами с дополнительной картой в цвете вы можете попытаться выиграть большие горшки на ранней стадии игры, потому что они могут дать вам наилучшую возможную договоренность. Ваша задача - накапливать жетоны. Намного легче получить чипы от неопытных игроков, чем пытаться отторгнуть их от игроков в покер, таких как Фил Айви, Патрик Антониус или замечательный ребенок интернет-турниров. Итак, как вы это делаете? Обратите внимание на руки, которые, если соответствующие карты на флопе может быть мощным monsterami, давая шанс выиграть большой банк, и который немного потеряет, если не произойдет. Ваша цель состоит в том, чтобы установить, цвет (особенно самый лучший), или прямой, так как эти системы могут лишить фишки вашего противника, в то время как карты, такие как пара - нет.

