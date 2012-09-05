По завершении непосредственной работы с травматическими переживаниями очень важно не прекращать психокоррекционную работу со смыслами подростка и помочь ему выстроить новую позицию с позитивной перспективой. Создание внешнего ресурса состоит и в том, чтобы обеспечить духовные, религиозные потребности воспитанников. Особое значение это имеет для подростков, совершивших тяжкие правонарушения и испытывающих интенсивное чувство вины. Простое избавление от неприятных переживаний не ведет само по себе к дальнейшему личностному росту, который, однако, может стимулироваться внешней помощью. Важно, чтобы к этому были готовы как сотрудники воспитательных учреждений, так и представители духовен ства. К сожалению, это не всегда оказывается возможным. В нашем примере Свете не удалось поговорить со свяшен- ником так, как ей хотелось. Придя в церковь с группой других девочек, она хотела исповедаться, но, по ее описанию, священник сказал, что «грехи у всех одинаковые, поэтому и исповедаться могут все вместе». В церковь Света больше не пошла. Кошмарные сновидения в последующий период у нее не возобновлялись.

После проведения психокоррекционной работы сон Свете некоторое время не снился. Однако впоследствии, около месяца спустя, он снова появился, хотя беспокоил существенно реже, примерно раз в неделю. Свете было предложено проработать ситуацию убийства, в котором она приняла участие. Ситуация была разбита на смысловые отрезки, связанные с неприятными ощущениями. Наиболее тяжелые переживания относились к моменту, когда девочка узнала о смерти мужчины. По завершении работы Света сказала, что ей захотелось пойти в церковь и поговорить со священником. Это также может рассматриваться как изменение позиции и свидетельствует о желании деятельного раскаяния.



