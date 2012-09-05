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Азартные игры Вулкан 24 доступны куглосуточно
4 Июля 2018
Теги: Игры

Если бы со стеком 31ВВ ты являлся коротышом, то с этой рукой я бы хотел пойти олл-ин на http://www.igrat-vulcan24.com/. Пуш не очень ужасен, так как ты часто заберешь банк без сопротивления и у тебя будет приличное эквити против диапазона колла. Однако 3-бет и колл пуша были бы лучше, поскольку мы позволяем противнику пушить с доминируемыми руками типа мелких пар и рук, с которыми он может блефовать, например, с K-10 или слабыми одномастными А-х. Один из недостатков 3-бета на префлопе заключается в том, что противник может флэт-коллить в позиции, вынуждая нас разыгрывать раздутый банк без позиции с рукой, которая нередко увидит две оверкарты на флопе, в результате чего мы окажемся в сложном положении. По этой причине, будучи без позиции, я бы делал большой 3-бет, чтобы возможность флэт-колла.

Когда мы коллируем и видим флоп K-7-5 с двумя червами, я согласен, что это очень легкий чек-колл. Это плохой флоп для твоего общего диапазона защиты, поэтому UTG должен контбетить здесь почти со всем своим диапазоном опен-рейза. Восьмерка на терне является очень интересной картой. Вообще, это очень хорошая карта для твоего общего диапазона и UTG не будет ожидать от тебя фолда на карте, которая хорошо тебе подходит, что должно склонить его ко второму баррелю только с сильными дро или вэлью руками и очень редко с воздухом. Фолд на баррель на терне, вероятно, является лучшим решением, поскольку очень часто любая карта ривера поставит тебя в сложное положение, если противник продолжит делать ставки. С рукой, у которой все еще есть дополнительные ауты, например, с парами 6-6 или 9-9, я бы больше склонялся к коллу на терне и переоценке ситуации на ривере.

После чека противника на терне твоя рука, как правило, будет лучшей. Доска слишком дровяная, чтобы давать бесплатные карты с вэлью рукой. Конечно, у UTG может быть 7, которая поймала на ривере трипс, но это маловероятно. Возможно, у него какой-либо A-хай или мелкая пара, с которыми он возьмет бесплатный шоудаун, если ты прочекаешь. Мне нравится твоя ставка на ривере, так как здесь есть множество не доехавших флэш-дро, а также стрит-дро. Кроме того, противник получит очень соблазнительные шансы на колл твоей маленькой ставки. Обрати внимание, если ты позади руки типа Q-Q или J-J, UTG будет сложно рейзить, поэтому в данном случае такая ставка минимизирует твои потери.

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