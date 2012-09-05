Мы помним, что для стоуплея мы выбираем ситуации, в которых предполагаем, что математическое ожидание нашей пассивной линии будет выше, чем математическое ожидание прямой агрессии. В этом примере продемонстрирована ситуация, когда агрессия не даст нам в большинстве случаев ничего, кроме стартового банка, а за счёт ответного чека мы реализуем шансы получить дополнительное вэлью на следующих улицах. Оппонент делает продолженную ставку. Колл, реиз или фолд?

От чеков префлоп агрессора перейдём к рассмотрению ситуаций, в которых оппонент делает стандартную продолженную ставку на http://mirror.vulcanplaycazino.com/. В этом случае у нас есть 3 варианта игры - колл, рейз или фолд. Очевидно, что фолдить мы будем со слабыми руками, с которыми считаем, что розыгрыши через колл и рейз будут иметь отрицательное математическое ожидание. Тогда из трёх доступных нам вариантов мы выбираем линию с максимальным математическим ожиданием, т.е. фолд с EV = 0.

Коллить продолженную ставку оппонента мы будем с руками средней силы (ва/вб ситуация), с сильными оверкартамн (AJ. AQ, АК). по пот оддсам с дро руками, с монстрами (слоуплей), а также со слабыми руками с целью разыграть флоат тёрна. Рейзить продолженную ставку мы традиционно будем либо на вэлью, либо на блефе/полублефе.

С рейзами на вэлью всё традиционно достаточно легко. Получаем руку, с которой считаем, что выставление с оппонентом по флопу будет для нас плюсовым и при этом в спектре соперника есть руки, с которых мы можем собирать вэлью. т.е. агрессивная линия игры будет обладать достаточным математическим ожиданием, чтобы у нас не было необходимости прибегать к слоуплею. Кроме того, не забываем о факторе защиты.

В приведённых выше примерах в первом случае мы сразу играем рейз на вэлью на опасной доске для того, чтобы защитить нашу руку, а во втором - рей зим сразу против узкого спектра слабого игрока, предполагая, что зачастую сможем максимизировать наше вэлью на флопе с карманных пар оппонента, которые такой соперник не сбросит на нашу агрессию флопа, но может «сбежать» при опасных картах тёрнаривера.

Классическая ситуация, в которой мы можем рейзить контбет от регуляра. Наша рука не имеет ценности и стандартным решением был бы фолд на продолженную ставку оппонента. Поэтому после превращения этой руки в блеф нас не будут мучить угрызения совести, т.е. на любую последующую акцию от соперника мы просто спокойно сбрасываем эту руку.