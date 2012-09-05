Введение отмены в области правонарушений по ст. 107 § 1 Уголовного кодекса, это было бы крайне желательным решением.Прежде всего, это позволит единообразно относиться к гражданам, ведущим предпринимательскую деятельность, в том числе к организации игр на машинах или аренде помещений для такой деятельности, которые, согласно судебным решениям того времени, были убеждены в законности своей деятельности. Во-вторых, выкуп нескольких или в зависимости от оценок нескольких тысяч уголовных дел приведет к значительной экономии в государственном бюджете. Расходы на разбирательства, значительная часть которых генерируется мнениями экспертов в области тестирования игровых автоматов, не будут излишне бременем на государственное казначейство. Даже учитывая тот факт, что он был осужден за акт по ст. 107 § 1 штрафного фискального кодекса будут покрываться за эти расходы, потенциальный кратный этим обвинительным приговорам, увеличение размера штрафов и даже в конечном счете вынесение приговора в отношении тюремного заключенияпрямой путь к его несостоятельности. Это, как следствие, ставит нагрузку на государственный бюджет.

Отдельным вопросом является временный охват действий, охватываемых отменой. Похоже, что стартовая дата должна быть днем ​​вступления в силу закона, то есть 1 января 2010 года. Напротив, поворотный момент этого периода - будь то резолюция Верховного суда от 19 января 2017 года - или более разумный день, предшествующий введению последней поправки к Закону о азартных играх, предусматривающей монополизацию сектора игровых автоматов, то есть 31 марта 2017 года.В этом тексте не рассматриваются все вопросы, связанные с возможностью отмены. Приведенные аргументы были посвящены вопросу о фискальной ответственности.

Также представляется, что нет никаких противопоказаний относительно возможности продления его применения и финансовых штрафов, введенных в соответствии с Законом о азартных играх в вулкан казино. Они не имеют характера налоговых обязательств, но представляют собой квази-карательную меру репрессий, которая на самом деле аналогична уголовной ответственности.Цель авторов - сделать эту статью началом дискуссии о возможности введения «отмены азартных игр» в польском правопорядке. Представители других областей науки, таких как экономика, психология и социология, могли бы также высказаться о целенаправленности этого решения. Ценным голосом в дискуссии будет комментарий людей, непосредственно затронутых последствиями правовых норм, принятых в 2009 году.