Классовое подразделение, в котором участвует изученная молодежь, дифференцирует частоту проведения азартных игр на этом сайте в жизни и в течение последних 12 месяцев таким образом, что в рассматриваемые периоды учащиеся 3-го класса средней школы 3-го класса и класс основной профессиональной школы, а также 3-й и 4-й классы технического класса играют чаще, чем студенты младшего класса. Обоснованием сделанных выше предположений является анализ результатов исследований, которые показывают, что возраст молодежи повышает риск проблемной азартной игры и, следовательно, ее частоту.

Верно, что в результатах национальных обследований, проведенных в этой публикации, я не нашел информации, которая касалась разнообразия частоты азартных игр в связи с возрастом жизни изученной молодежи или классовой части,к которой она относится к данному типу школы. Однако можно предположить, что учащиеся последних отделений школ средней школы, технических средних школ и начальных профессиональных училищ уже достигли возраста, и факт большинства позволяет им более легкий доступ к азартным играм, чем их младшие коллеги. Кроме того, можно предположить, что у этих людей может быть больше денег и, следовательно, они готовы играть более рискованно, потому что по более высоким ставкам.что у этих людей может быть больше денег и поэтому они хотят играть более рискованно, потому что с более высокими ставками.что у этих людей может быть больше денег и поэтому они хотят играть более рискованно, потому что с более высокими ставками.

Расположение школы, в которой участвует изученная молодежь, различает частоту азартных игр, которые она когда-либо использовала в жизни и в течение последних 12 месяцев, таким образом, что учащиеся, учащиеся в школах города Быдгощ, играют в случайные игры чаще, чем студенты в школах Быдгощского повята.

Объяснения для сформулированной выше гипотезы также можно найти в результатах исследования, представленного в отчете: Потребление психоактивных веществ школьниками - молодежью в 2013 году. Они показывают, что риск стать зависимым от денежных игр может также стать местом проживания для молодежи. Оказывается, что азартная игра способствует жизни в городе, но не намного - менее 20 000 человек. жители. 7% геймеров, которые рискуют стать зависимыми от него. Среди людей, живущих в сельской местности, 3,5% подвержены риску и 4,4% в крупных городах. С другой стороны, большой город позволяет молодым людям легче получить доступ к местам, предлагающим различные типы азартных игр (казино, игровые комнаты, коллекции Totalizator Sportowy, букмекеры, пабы и киоски с игровыми автоматами и т. Д.).

