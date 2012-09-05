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Азартные игры теперь в твоем мобильном!
19 Марта 2019
Теги: Игры

Азартные игры на https://mirabet-sloty.com/download/ как часть индустрии развлечений — одно из последних направлений гостеприимства, в настоящее время используемых полносервисными ресторанами, а также буфетами, действующими на территории казино. Применяемые здесь концепции питания самые разнообразные — от ресторанов, в которых приготовлением еды занимаются знаменитые шеф-повара, до ресторанов, предлагающих экзотические блюда, и франчайзинговых заведений быстрого питания. Отметим также, что отрасль азартных игр как часть индустрии развлечений предлагает безграничные карьерные возможности для менеджеров, специализирующихся в деятельности ресторанов в целом и кулинарного искусства в частности, о которых всего десять лет назад не было и слышно.

В отличие от традиционных казино, сейчас отрасль азартных игр на https://mirabet-sloty.com/bonuses/ как часть индустрии развлечений имеет самые различные возможности для получения денежных средств. В первую очередь это поступления непосредственно от игорной деятельности казино, т.е. деньги, проигрываемые гостями в казино. Эти поступления несколько превышают другие составляющие. Повторимся, что взятка казино — это те деньги, которые оставляют здесь в конечном счете посетители, т.е. разница между их проигрышем и выигрышем.

Поступления от неигровых видов деятельности дают источники, не связанные непосредственно с азартными играми. По мере того как концепция азартных игр как части индустрии развлечений продолжает отрабатываться и в ней все большее место получают другие виды деятельности, поступления от таких неигровых видов деятельности становятся все более весомыми. Если говорить о Лас-Вегасе, то здесь поступления от азартных игр на https://mirabet-sloty.com/igrovye-avtomaty/ как доля от общих средств за последние двадцать лет все время снижается и в настоящее время лишь ненамного превышает пятьдесят процентов. Поступления от сдачи гостиничных номеров в Лас- Вегасе повысились до 20% общей полученной суммы, а другие неигровые виды деятельности приносят 11%. Таким образом, азартные игры как часть индустрии развлечений становятся действительно составной частью гостеприимства и развлечений, центром которых продолжает оставаться притягательная сила казино.

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