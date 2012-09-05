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Поступления от неигровых видов деятельности дают источники, не связанные непосредственно с азартными играми. По мере того как концепция азартных игр как части индустрии развлечений продолжает отрабатываться и в ней все большее место получают другие виды деятельности, поступления от таких неигровых видов деятельности становятся все более весомыми. Если говорить о Лас-Вегасе, то здесь поступления от азартных игр на https://mirabet-sloty.com/igrovye-avtomaty/ как доля от общих средств за последние двадцать лет все время снижается и в настоящее время лишь ненамного превышает пятьдесят процентов. Поступления от сдачи гостиничных номеров в Лас- Вегасе повысились до 20% общей полученной суммы, а другие неигровые виды деятельности приносят 11%. Таким образом, азартные игры как часть индустрии развлечений становятся действительно составной частью гостеприимства и развлечений, центром которых продолжает оставаться притягательная сила казино.