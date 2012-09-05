Разве можно представить человечество без такого чувства, как азарт. Именно оно является основным движущим фактором прогресса. Даже наши первобытные предки понимали вездесущность этого чувства и старались хоть как-то удовлетворить собственные азартные амбиции. Правда возможностей у них для этого тогда было очень мало. Поэтому приходилось довольствоваться примитивными костями, которые нужно было бросать в надежде получения искомой комбинации. Однако с развитием человечества и появлением новых технологических достижений, азартным персонам стали доступны более изощренные способы организации азартного досуга. В пример можно привести изобретенный на американском континенте к концу девятнадцатого столетия механический слот-аппарат Либерти Белл, название которого переводится, как Колокол Свободы. Он произвел настоящую революцию и положил начало развитию целой гемблинг-индустрии. Наземные игорные заведения начали открывать повсеместно, а обставляли их именно такими механическими слот-машинами, которые полностью отличались от существующих до этого азартных развлечений. Для управления такими громадными ящиками не требовалась посторонняя помощь. В действие они приводились прикрепленными сбоку ручками, откуда и появилось их прозвище - однорукие бандиты. На экране таких слот-аппаратов было несколько катушек с изображениями разнообразной символики, из которых складывались искомые комбинации. Чтобы запустить этот автомат нужно было бросить в него монетку. Выигрыши также выдавались слот-аппаратом в реальных монетах. Так продолжалось практически до конца двадцатого столетия, пока программистам в сотрудничестве с веб-дизайнерами не удалось разработать виртуальные аналоги подобных механических слот-машин.

Сегодня в азартные игр играть деньги может любой пользователь. Для этого ему совсем необязательно бегать по запыленным и задымленным оффлайн-клубам, проходить через фейс-контроль или же доказывать свою финансовую состоятельность. Достаточно наличие собственного ноутбука или же гаджета с надежным интернет-соединением и вы уже с легкостью сумеете запустить фантастический азартный гемблинг вне зависимости от вашего местонахождения. Все это стало возможным благодаря стремительному развитию веб-технологий и доступности глобальной сети.

Более того, каждый желающий сегодня сможет воспользоваться бесплатными демо-версиями эмуляторов. Это позволяет новичкам в освоении основных принципов азартного гемблинга, приобретении необходимых навыков, уникальных знаний или же неоценимого опыта, которые невозможно получить в колледжах или же университетах. А это практически новая специальность, которая может приносить настоящим профи стабильные доходы. Поэтому даже если вы имеете работу, всегда можете получать дополнительную прибыль, наслаждаясь при этом невероятными драйвовыми страстями или же позитивными впечатлениями.