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Азартные игры казино - самое популярное развлечение в Интернете
13 Июля 2018
Теги: Игры

Пока вы делаете ставку и повышаете количество банка. Если в банке было 400, вы ставите 400. С этого момента вы будете играть чаще, а ваши оппоненты будут играть немного осторожнее. Эти изменения требуют меньших сумм. И я рекомендую вам теперь играть в азартные игры в казино за 70% от банка, независимо от того, есть ли у вас что-нибудь под рукой или что-то делать. Итак, теперь, если в банке 400, вы должны играть 250 или 300. Уровень 4 и выше (5 или более игроков за столом). Играйте так же, как на уровне игры $ 5.

Четыре игрока за столом – пузырь. И на этом этапе вы должны играть так же, как игровой уровень в $ 5, но вы можете быть немного более агрессивным, если у вас есть самый большой стек в руке. Если вы находитесь на малом блайнде или в позиции кнопки (и никто не вошел в банк), вы можете подняться рукой 8 или выше и рукой, в которой обе карты имеют значение не менее 5. Из положения отсечки (как раз перед ) ударить рукой из категории 8 или выше. Если у вас есть наибольший стек между игроками, активными в данной руке, решайте, нужно ли повышать на 4DC или играть в олл-ин, исходя из высоты самого большого стека ваших активных противников. Если его стек равен 12 DC или меньше, выполните олл-ин. Вы можете сделать то же самое, когда у вас средний стек, и все более богатые игроки сложатся.

Вход «все включено» в фазе Bubble (игры за 10 долларов США)

У вас самый большой стек. У кого-то большой стек

Отсечка Категория 8 Категория 5

Ваша позиция Кнопка или категория 8 плюс каждая рука с обеих карт со значением 5 или выше.

Категория 6

Маленькая темнота

Проверка олл-ин в качестве среднего стека в фазе пузыря (игры за 10 долларов США)

Стек игрока 10DC входит в комплект 8DC 6DC 4DC 2DC

На большом блайнде Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5

Другие предметы Категория 1 Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Проверка в режиме ожидания как большой или маленький стек в фазе пузыря (игры за 10 долларов США)

Стек 10BB-плеера, входящего в комплект 8BB 6BB 4BB 2BB

На большом блайнде Категория 3 Категория 4 Категория 5 Категория 6 Категория 7

Другие предметы Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 Категория 6

В фазе пузырьков вы можете быть еще более агрессивным, если у вас есть самый большой стек в руке.

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