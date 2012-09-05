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Азартные автоматы - приключения в онлайн режиме
10 Июня 2018
Теги: Игры

• 1998 год - GLI сформировала четвертую международную лабораторию, связанную с открытием GLI Europe BV в Нидерландах. Лаборатория почти удвоилась и получила аккредитацию в соответствии с EN 45004 и международными стандартами качества ISO 17020 и ISO 17025, благодаря чему стало возможно играть в онлайн азартных автоматов как в тестовом режиме, так и на деньги.

• 1998 - GLI создала Департамент специальных проектов для удовлетворения потребностей своих клиентов за пределами игровой индустрии. Отдел специальных проектов проверяет и анализирует такие устройства, как торговые автоматы, игры с обновлением, системы кено и бинго и настольные развлекательные игры

• 2001 год - GLI открыл Сервисный центр в Лас- Вегасе, лабораторию площадью 18 000 квадратных футов, оборудованную протокольными и системными испытаниями. С момента открытия Сервисного центра в Лас- Вегасе компания GLI получила очень позитивный отклик от игровой индустрии, предлагая исследования систем и игр практически у каждого производителя в мире.

• 2003 - Сервисный центр Лас- Вегаса успешно завершил второй год тестирования билетов для Совета по контролю за игроками в Неваде.

• 2004 - GLI открыла свою восьмую лабораторию в Болонье, Италия. Основная цель этого завода заключалась в удовлетворении потребностей вновь возникающей итальянской юрисдикции. GLI Italia получила аккредитацию ISO 17025 от агентства аккредитации голландских RVA. Руководство GSA в очередной раз одобрило GLI в качестве официального операционного центра для независимого тестирования устройств членами GSA.

• 2006 - A2LA, крупнейший междисциплинарный орган по аккредитации в Соединенных Штатах и второй по величине в мире, провела испытательные объекты GLI в Северной Америке. После завершения оценки GLI получила аккредитацию по стандарту ISO 17025 в области демонстрации технической компетентности в области лабораторных испытаний и стандарта ISO 17020, чтобы продемонстрировать техническую компетентность в области spek в поле. Это достижение сделало GLI первой и единственной организацией, действующей в Соединенных Штатах в игровой индустрии, которая получила как аккредитацию.

• 2007 - Компания открыла две новые глобальные лаборатории. GLI Asia, базирующаяся в Макао, Китай, поддерживает динамично развивающиеся рынки Макао и Азии. GLI Austria была создана, когда GLI установила сотрудничество с SMI. Новая компания значительно расширила возможности своих услуг.

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