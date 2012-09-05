Наш онлайн-магазин появился в сети семь лет тому назад. Пройденное время мы использовали очень продуктивно и сумели собрать наиболее впечатляющую коллекцию товаров, необходимых при ремонте авто. Следуя по ссылке https://chery.net.ua/, вы сможете найти разнообразные запчасти автоконцерна Чери, но и других корейских и китайских марок. С нашей помощью любой владелец таких автомашин сможет легко решить даже наиболее сложные проблемы, связанные с приобретением комплектующих. Сейчас автомобили из Поднебесной пользуются особым спросом не только среди украинских автолюбителей, но и среди жителей других стран.

Хотя наш онлайн-ресурс назван в честь одного из наиболее популярных китайских брендов, среди ассортимента вы сможете найти запчасти и для других марок. Каталог онлайн-магазина составлен из наиболее ходовых, а вместе с этим и редких деталей. Другие трейдеры подобный ассортимент не смогут предложить. У нас вы сможете найти и приобрести аксессуары или же запчасти к полному модельному ряду Geely или же марки BYD, который сейчас пользуется среди украинцев особым спросом. Нельзя не упомянуть и такую известнейшую на украинском авторынке марку Great Wall, внедорожники которой обладают невероятными спецификациями, покорившими множество украинских автолюбителей. Среди преимуществ этих внедорожников можно выделить простоту конструкции, высочайшую надежность, а также доступную стоимость.

Говоря о китайской автомобильной промышленности, нельзя не отметить прорыв, который она сделала на мировые рынки за последние несколько лет. Перед этим китайцы наловчились в выпуске реплик ряда известнейших моделей. Сегодня автопром Поднебесной ничем не уступает рынкам наиболее развитых в этом отношении стран. Именно это и стало причиной растущего интереса к автомобилям из Китая. Поэтому мы решили проследовать в ногу с рыночной конъюнктурой и предложить своей потенциальной клиентуре наиболее качественные детали для авто китайских марок.

Чери считается одним из лучших автоконцернов Поднебесной. Следует отметить, что данное имя носит государственная фирма, которая развивается очень стремительно. Многие частные инвесторы поражены таким развитием. Украинцы узнали об этом бренде менее десяти лет тому назад. Однако с самого начала наши соотечественники сумели по-достоинству оценить преимущества моделей данной марки и стали приобретать их. Уже спустя несколько месяцев количество машин с этим названием на наших улицах исчислялась десятками тысяч. Не меньшим интересом среди украинцев пользуются и модели марки Джили.

