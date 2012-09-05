Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автозапчасти Автоваг.ру




Автозапчасти Автоваг.ру
17 Января 2018
Теги: авто

На современном первичном и вторичном авторынке запчастей сложилась непростая ситуация. Стремительный рост цен, а также появление контрафакта наносят автолюбителям существенный материальный урон. Данный рынок очень трудно изучить так как здесь множество подпольных течений и процессов, не подверженных никакому контролю. Именно этим и объясняется проникновение так называемой серой или же контрафактной продукции. А десятки миллионов авто, которые сейчас ездят по российским дорогам, постоянно нуждаются в качественном сервисе и оригинальных деталях. Достать подобные автозапчасти - задача достаточно сложная.

Подавляющее большинство наших соотечественников ездит на моделях старше десяти лет. А такие авто постоянно нуждаются в замене комплектующих и ремонте. Чтобы сэкономить множество автовладельцев предпочитает покупать нужные детали у частников, игнорируя при этом сервисы-посредники. В результате они получают контрафакт, не отвечающий даже минимальным требованиям качества. После установки подобные детали быстро ломаются, а автовладелец вынужден приобретать их заново. Автоваг.ру предлагает избежать подобные траты и предлагает только оригинальные качественные автозапчасти по наиболее демократичной стоимости. Кроме этого компания владеет собственным автосервисом, в котором выполняется установка любой детали.

Особым спросом сейчас пользуются б/у для Ауди запчасти, которые желающие смогут заказать на нашем веб-ресурсе. Мы предлагаем владельцам разных модификаций Ауди высококачественные, оригинальные детали, которые мы получаем от надежных поставщиков. Следует отметить, что выпуском таких запчастей занимается известнейший немецкий концерн Volkswagen Group. Поэтому качество нашего товара не вызывает даже малейших сомнений. Просматривая онлайн-каталог нашей компании, вы не найдете ни одного контрафакта. Здесь собрана только оригинальная продукция известных автомобильных марок. Фольксваген основан еще в тридцатых годах прошлого столетия, непосредственно по указанию Гитлера. С того времени бренд прошел достаточно большой путь, добившись всемирного признания. Поэтому продукция этого автоконцерна является эталоном качеств и надежности.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Место расположения рычагов пер... - . (+35)
Упор педали - . (+58)
Механизм у основания рулевой к... - . (+46)
Переставные педали... - . (+62)
Педали сцепления и тормоза... - . (+51)
Управление шестиколесными авто... - . (+93)
Радиус поворота полуприцепных ... - . (+98)
Соединение тяг автомобиля... - . (+64)
Штурвал руля - . (+82)
Тяги рулевого управления и их ... - . (+72)
Ауди 80 Б4 - . (+104)
Рулевая передача винтом и рыча... - . (+95)
Типы рулевой передачи... - . (+90)
Определение размеров рулевой п... - . (+145)
Графическое определение положе... - . (+148)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке