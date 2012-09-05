На современном первичном и вторичном авторынке запчастей сложилась непростая ситуация. Стремительный рост цен, а также появление контрафакта наносят автолюбителям существенный материальный урон. Данный рынок очень трудно изучить так как здесь множество подпольных течений и процессов, не подверженных никакому контролю. Именно этим и объясняется проникновение так называемой серой или же контрафактной продукции. А десятки миллионов авто, которые сейчас ездят по российским дорогам, постоянно нуждаются в качественном сервисе и оригинальных деталях. Достать подобные автозапчасти - задача достаточно сложная.

Подавляющее большинство наших соотечественников ездит на моделях старше десяти лет. А такие авто постоянно нуждаются в замене комплектующих и ремонте. Чтобы сэкономить множество автовладельцев предпочитает покупать нужные детали у частников, игнорируя при этом сервисы-посредники. В результате они получают контрафакт, не отвечающий даже минимальным требованиям качества. После установки подобные детали быстро ломаются, а автовладелец вынужден приобретать их заново. Автоваг.ру предлагает избежать подобные траты и предлагает только оригинальные качественные автозапчасти по наиболее демократичной стоимости. Кроме этого компания владеет собственным автосервисом, в котором выполняется установка любой детали.



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