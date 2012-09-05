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Автозапчасти Audi
13 Октября 2017

Автомобили Audi – воплощение немецкого качества. Эта марка заслужено завоевала звание одного из лидеров мирового автопрома, ведь она производит действительно надежные и безопасные машины. Но даже они периодически нуждаются в техническом обслуживании либо ремонте, ведь износ деталей остановить невозможно. И в данном случае понадобятся автозапчасти Audi, которые в широком ассортименте представлены в интернет-магазине «Parts 98».

На нашем сайте вы найдете все детали, необходимые для ремонта и обслуживания любой модели Audi. Мы предлагаем, как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Все понимают, что лучше покупать оригинальные детали, изготовленные на заводах-производителях. Но многих останавливает высокая цена. И возникает вопрос, когда следует купить оригинал, а в каких ситуациях спокойно можно ограничиться качественным аналогом, стоимость которого в 2-3 раза ниже.

Владельцам последних моделей Audi, отличающихся высокой технологичностью, лучше остановить выбор на оригинальных запчастях. Они изготовлены по нормам и стандартам завода, поэтому точно смогут гарантировать максимальную результативность ремонта. А когда речь идет о более старых автомобилях, смело можно покупать аналоги. Это позволит существенно сэкономить бюджет, не пожертвовав при этом качеством. Главное, не покупайте дешевые подделки на рынке. Устанавливая их, в позитивном исходе ремонта никогда нельзя быть уверенным.


Почему детали стоит покупать именно в магазине «Parts 98»?

В нашем интернет-магазине автозапчасти Audi http://parts-98.ru/cats/#/models?catalogId=audi представлены в широком ассортименте. Мы сформировали наш каталог так, чтобы в одном месте вы смогли купить все: от деталей ТО и шин до аксессуаров и расходных материалов. Но широкий ассортимент – не единственное преимущество сотрудничества с нами. Среди других достоинств следует отметить следующие:

  1. Демократичная ценовая политика – мы предлагаем фирменные детали по максимально выгодной стоимости.
  2. Гарантия качества – мы осознаем, что от качества запчастей, которые вы установите на свой автомобиль, во многом зависит безопасность передвижения и ваша жизнь, поэтому предлагаем только качественную продукцию, как оригинальную, так и неоригинальную.
  3. Удобная система поиска – найти необходимую деталь на нашем сайте вы сможете буквально за пару секунд.

Мы осуществляем доставку товаров не только по Санкт-Петербургу, но и по всей территории РФ.


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тут были комменты. RIP!






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