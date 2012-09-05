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АвтоВыкуп предлагает заинтересованной клиентуре оперативно рассчитать предварительную и окончательную стоимость ТС, которая устанавливается после проведения нашими техниками соответственного осмотра. Также оперативно наши сотрудники осуществляют все необходимые мероприятия, на которые у них уходит от одного чала, до суток. Как только договор будет подписан, бывший автовладелец получает обещанную сумму. Наш сервис выкупа доступен и с выездом специалиста на место стоянки авто. Нам удалось собрать добросовестных сотрудников, отлично владеющих своим делом. Они отличаются отзывчивостью и постоянной готовностью оказать помощь клиентуре.

При оценке авто мы пользуемся его рыночной стоимостью. Так что продать у нас транспортное средство означает получить наибольшую выгоду. Сделки мы оформляем официально, предоставляя автовладельцу всю предусмотренную действующим законодательством документацию. Сегодня наша компания успешно обслуживает столичный авторынок. Мы работаем не только с частными автовладельцами, но и с юридическими заказчиками. Благодаря нашему сервису любой автовладелец сумеет выгодно реализовать собственное ТС на особо выгодных для себя условиях.

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