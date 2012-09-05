Сегодня в любом российском городе легко можно найти фирму, скупавшую автотранспортные средства. Однако чаще всего автовладельцы относятся к такой деятельности с недоверием. Они предполагают, что скупщик предложит невыгодную цену. Однако профильные компании, имеющие многолетний опыт в данной сфере, которые дорожат своей репутацией, всегда добиваются обеспечения взаимной выгоды, принципов прозрачности и доступности выполнения процедуры выкупа. Наиболее востребованной среди автолюбителей является услуга срочного выкупа автотранспортных средств. Благодаря ей они получают на руки требуемую сумму в минимальные сроки. Проводится такая процедура всего за считанные часы. Не нужно ждать даже одного дня.



Происходит скупка автомобилей в ирктуске разными фирмами. Особенно актуальной становится услуга после ДТП, когда владелец не может самостоятельно продать битое авто. Разве только сдать его на металлолом. Можно конечно реализовать ТС на запчасти. Однако это очень затратный и длительный процесс. В подобных ситуациях выкуп авто на запчасти целиком - единственно правильное решение. Специализированные компании эвакуируют битое авто с места ДТП и доставят в нужное место. Еще одной проблемой является авто с пробегом. Продать такие ТС не так легко. Часто процесс сильно затягивается. Владельцу не удается найти быстро подходящего покупателя. А если воспользоваться услугой выкупа, от старой машины вы сможете избавиться за сутки. При этом денежное вознаграждение будет достойным и выгодным для вашего личного бюджета.



Вопрос продажи персонального автотранспорта часто возникает при появлении финансовых затруднений, когда срочно требуется определенная денежная сумма. Однако, чтобы не просчитаться и не остаться в проигрыше, необходимо внимательно выбирать автокомпанию, предлагающую подобные услуги. Если менеджер называет точную стоимость выкупа без визуального авто, доверять такой компании нельзя. Есть компании, которые искусственно занижают рыночную стоимость, гоняясь за собственной прибылью. Поэтому лучше выбрать компанию, имеющую хорошую репутацию.



Компания Dorogo занимается выкупом автотранспортных средств в Иркутске уже много лет. За все время существования компании удалось обслужить тысячи автовладельцев. Персонал компании оформляет документацию по сделке самостоятельно. Так что вам не придется искать юристов или же нотариусов в сторонних фирмах. Благодаря автоскупке вы сможете без потери времени, максимально оперативно продать любой автомобиль, которому не более десяти лет. Здесь можно продать ТС после ДТП или же пожаров, вне зависимости от модификаций, марок или производителей. Также у вас выкупят авто, загруженное кредитом, находящееся под арестом или же в залоге. Сотрудники компании перевезут даже авто, поставленные на штрафстоянках, не имеющие документов или же перешедшие в распоряжение судебных приставов.

