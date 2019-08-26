Стараясь сохранить свое доминирующее положение на российском автомобильном рынке АвтоВАЗ активно модернизирует серийные модели и создает новые. Важнейшую роль в этом процессе играет опытно-промышленное производство (ОПП). На нем выпускаются не только единичные образцы, но и относительно небольшие серии автомобилей. Это же подразделение занимается спецмодификациями и тюнинговыми работами. В год ОПП способно произвести 3 тысячи автомобилей, 10 тысяч двигателей и 4 тысячи различных агрегатов с возможностью быстрой переналадки технологического процесса.

В соответствии с программой “Самара-2” пятиместный седан ВАЗ- 21099 был значительно модернизирован. Новая модель, получившая обозначение ВАЗ-2115, должна сменить свою предшественницу на главном конвейере. Первые несколько сот машин поступят в продажу в конце 1997 года. Автомобиль имеет более аэродинамичную привлекательную форму. Совершенно иными стали передняя и задняя части, а также наружная светотехника. Увеличился и объем багажника. Измененная внутренняя отделка, регулируемая рулевая колонка, новые сиденья и панель приборов повысили комфортабельность. ВАЗ-2115 комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1,1; 1,3 и 1,5 л, оборудованными карбюраторами или непосредственным впрыском топлива с электронным управлением.

Наибольшая мощность силовых установок 69-71 л.с. Несколько позже к ним прибавится мотор объемом 1,6 л. Следует отметить, что АвтоВАЗ является единственным в России изготовителем роторно-поршневых двигателей. Подобный агрегат с двумя рабочими секциями мощностью 140 л.с. может устанавливаться на любую из переднеприводных машин, в том числе и на ВАЗ-2115.