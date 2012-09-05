Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События АвтоТО: масляные фильтры




АвтоТО: масляные фильтры
13 Апреля 2021
Теги: авто

Функцией масляных фильтров является очищение масла, используемого для смазки двигателя. Они устраняют загрязнения, которые появляются в процессе естественного износа разных элементов двигателя, неполного сгорания топливных носителей, внешних загрязнений. которые проникают в моторное масло. Такие загрязнения приводят к износу пар трения ДВС. При замене масляного фильтра каждый автолюбитель должен помнить, что параллельно нужно заменить и масло. Параллельно, в случае необходимости следует заменить топливный и воздушный фильтры салонной вентиляции.

Когда работает двигатель, появляются продукты трения и нагар, за смыв которых с трущихся друг о друге механизмов отвечает моторное масло. Во избежание попадания таких частиц обратно в двигатель, требуется их полное удаление из масла. За такое удаление отвечает масляный фильтр. Поэтому они считается одним из наиболее важных элементов всей смазочной системы в современных модификациях авто. После прохождения через такой фильтр масло полностью очищается от попавших извне примесей и полностью восстанавливает свои эксплуатационные свойства. Следовательно, ресурс двигателя напрямую зависит от качества установленного в автомобиле фильтра.

Современный рынок автомобильных запчастей предлагает огромный выбор масляных фильтров. Различаются они по своему конструктивному исполнению и устройству. Наиболее распространенными являются механические модели. Их можно сравнить с картриджами, которые после исчерпания эксплуатационного срока заменяются новыми фильтрами. Классифицируются масляные фильтры и по материалу изготовления. Выделяют проволочные, пластинчатые, сетчатые, войлочные и даже бумажные фильтры. Именно от материала изготовления зависит качество фильтрации от нежелательных примесей. К примеру, войлочные и бумажные образцы очищают моторные масла от наиболее мелких фракций. По другому подобный процесс называется тонкой очисткой. Остальные виды фильтров помогают отфильтровывать более крупные включения.

Недобросовестные продавцы сегодня предлагают автовладельцам фальсификаторы, качество которых не выдерживает даже малейшей критики. Подобные изделия можно отличить даже визуально. Чтобы проверить качество изделия, необходимо хорошо прощупать его. Если корпус легко сдавливается под воздействием силы пальцев, это фальсификат. Кроме этого необходимо присутствие на этикетке четких координат производителя или же официального дистрибьютора на территории Украины. АвтоТО - это онлайн-магазин автомобильных запчастей, который торгует исключительно сертифицированными, качественными товарами, поставляемыми проверенными дистрибьюторами. Заказчики интернет-магазина могут быть уверены в качестве приобретаемых товаров и не беспокоиться об их исправной работе.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Какие гаджеты нужны вашему авт... - . (+39)
Рекомендации желающему не ошиб... - . (+67)
Автомеханик нашего времени... - . (+67)
Чтобы не ошибиться... - . (+67)
Летние шины Nexen NBlue HD Plu... - . (+91)
VW надеется на возмещение ущер... - . (+86)
О наболевшем - . (+105)
Как выбрать автошколу и автоин... - . (+128)
Не теряйте головы... - . (+161)
Танк-контейнеры для наливных г... - . (+262)
Впрыск воды в двигатель автомо... - . (+162)
Широка страна Америка!... - . (+281)
Страховой сервис Инзуро... - . (+339)
Онлайн-магазин АвтоЗапчасти... - . (+400)
Воинственное настроение... - . (+361)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке