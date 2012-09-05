Функцией масляных фильтров является очищение масла, используемого для смазки двигателя. Они устраняют загрязнения, которые появляются в процессе естественного износа разных элементов двигателя, неполного сгорания топливных носителей, внешних загрязнений. которые проникают в моторное масло. Такие загрязнения приводят к износу пар трения ДВС. При замене масляного фильтра каждый автолюбитель должен помнить, что параллельно нужно заменить и масло. Параллельно, в случае необходимости следует заменить топливный и воздушный фильтры салонной вентиляции.



Когда работает двигатель, появляются продукты трения и нагар, за смыв которых с трущихся друг о друге механизмов отвечает моторное масло. Во избежание попадания таких частиц обратно в двигатель, требуется их полное удаление из масла. За такое удаление отвечает масляный фильтр. Поэтому они считается одним из наиболее важных элементов всей смазочной системы в современных модификациях авто. После прохождения через такой фильтр масло полностью очищается от попавших извне примесей и полностью восстанавливает свои эксплуатационные свойства. Следовательно, ресурс двигателя напрямую зависит от качества установленного в автомобиле фильтра.



Современный рынок автомобильных запчастей предлагает огромный выбор масляных фильтров. Различаются они по своему конструктивному исполнению и устройству. Наиболее распространенными являются механические модели. Их можно сравнить с картриджами, которые после исчерпания эксплуатационного срока заменяются новыми фильтрами. Классифицируются масляные фильтры и по материалу изготовления. Выделяют проволочные, пластинчатые, сетчатые, войлочные и даже бумажные фильтры. Именно от материала изготовления зависит качество фильтрации от нежелательных примесей. К примеру, войлочные и бумажные образцы очищают моторные масла от наиболее мелких фракций. По другому подобный процесс называется тонкой очисткой. Остальные виды фильтров помогают отфильтровывать более крупные включения.



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