Приобретение подержанного авто связано с конкретными рисками. Мы часто принимаем слова продавца за чистую монету, молча подписываясь отдавать кровно заработанные деньги за автотранспортное средство, история которого неизвестна. Мы даже не проверяем техническое состояние ТС. А ведь авто может быть в угоне, попавшим в наводнение, с искаженными показателями одометра или битым после ДТП. Поэтому спонтанные покупки всегда приводят к нежелательным ситуациям. Происходит подобное по причине соблазнительных цен, которые называет продавец.





Проверка автомобилей



Чтобы избежать такие ситуации и не стать жертвами мошенников, достаточно почитать автотека отзывы, оставленные другими автолюбителями. Это сервис проверки автотранспортных средств переде приобретением. Через Автотеку вы сможете проверить любое авто, которое выставлено на продажу. Для этого сервис используется полную базу данных. Проверка возможна по VIN-коду. Это уникальный номер, который присваивается каждому автотранспортному средству после выпуска. Состоит он из семнадцати символов. Найти искомую комбинацию таких символов можно на кузове.





Преимущества Автотеки



Правдивые отзывы пользователей сервиса Автотека подтверждают, что вероятность приобретения битого, поврежденного или угнанного авто после подобной проверки сведена к нулю. Объяснить это можно масштабностью базы данных, которую сервис использует в процессе проверки. Здесь объединено более девяти миллионов ВИН-кодов. Также в базе представлены данные более восьмисот дилерских центров по продаже автотранспорта, а также крупнейшей интернет-платформы - Авито. Клиентская база постоянно растет. Создатели сервиса предполагают, что в будущем она будет объединять данные о 42 миллионах машин. Ежедневно растет показатель обработки ВИН-кодов, а база пополняется практически ежеминутно.



Только с использованием VIN-кода потенциальный покупатель сможет детально проверить через Автотеку состояние и другие данные о предлагаемой машине. Он сможет узнать, сколько владельцев было у ТС вместе с датами владения. Кроме этого сервис позволит уточнить даты прохождения техосмотра и ремонтных работ. При этом покупатель разберется в причинах обращения к услугам автомастерских. База содержит списки розыскных и залоговых транспортных средств. Следовательно, пользователь Автотеки сможет удостовериться, что предлагаемое авто не находится в таких списках. Через сервис можно также получить исчерпывающую информацию ДТП, в которых участвовало автотранспортное средство. Благодаря такому массиву информации, потенциальному покупателю необязательно лично осматривать ТС. Исчерпывающие данные, добытые через сервис, помогут избавиться от мошенников и избежать огромных денежных потерь.

