Одной из основных систем автомобильной техники считается гидроусилитель руля, профессиональное обслуживание которого автовладельцы могут заказать в нашем сервис-центре. Наши высококвалифицированные мастера выполняют диагностику и дальнейший ремонт насосов ГУР разных модификаций или же марок авто. У нас обслуживаются модели Ягуар, Лэнд-Ровер, Порше, Мерседес или же BMW. Кроме этого мы занимаемся восстановлением и иных марок авто. В основной пакет сервиса входит диагностика и последующее базовое обслуживание авто, предусматривающее очистку деталей, выявление поломок, проверку состояния всего узла.



Также мы выполняем ремонт рулевых реек по доступным для автовладельцев тарифам. Нередко, ремонтные работы Гур вовсе не требуются. Достаточно качественного удаления грязи, промывки системы и замены жидкости, чтобы узел полноценно заработал. Что же касается самого ремонта, он предусматривает дефектовку, восстановление и установку новых запчастей. В случае необходимости наши мастера выполняют полную замену насоса ГУР. Подобная мера требуется, если отмечается критический износ или же повреждение отдельных деталей. Восстановление в таких случаях обойдется автовладельцу гораздо дороже приобретения нового гидроусилителя.



О ремонтных работах гидроусилителя следует задуматься в случае возникновения проблем с управлением. Дефект насоса ГУР вызван подклиниванием руля, что в свою очередь снижает маневренность всего авто. Вращение становится тугим, а водитель ощущает разные вибрации и удары подвески. Нередко при неисправности насоса ГУР, появляются посторонние звуки, в том числе гудение, которое объясняется снижением эффективности работы гидроусилителя. Подобное явление является сигналом, предупреждающим о предстоящей поломке всего узла.



В случае повреждения насоса ГУР также увеличивается расход жидкости. Но обнаружить утечку можно визуально, обратив внимание на рулевую стойку и пространство, находящееся под ним. В любом из перечисленных случаев следует задуматься о срочном ремонте или же полной замене узла. Для этого необходимо проведение детальной диагностики. Подобная работа предусматривает проверку состояния герметичности системы, соединений или же шлангов. Также профессионалы уделяют внимание звуку и плавности работы всего узла. В случае необходимости выполняется промывание агрегата и заливка новой жидкости. Если потребуются ремонтные работы, узел полностью снимается и проверяется специальным мобильным стендом, подключенным прямо к насосу.

Профессиональная команда нашего сервис-центра принимает заказы и на ремонт турбин, являющихся одной из важнейших узлов авто.