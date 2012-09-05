Профильной деятельностью компании Steklogruzovik является продажа и установка автостекол для грузового автотранспорта и спецтехники. Подобрать подходящее стекло с дальнейшим оформлением онлайн-заказа можно через официальный веб-сайт компании. Кроме этого персонал Стеклогрузовик https://steklogruzovik.ru/ позаботится о своевременной доставке и установке автостекол. Возможно приобретение стекла и на складе компании. Если владельцам вышеперечисленного транспорта не удастся найти подходящее стекло, они могут воспользоваться услугами компетентных менеджеров.



Каждому заказчику автостекол компания Steklogruzovik предоставляет гарантию. Здесь же можно заказать услугу профессиональной замены автостекол. Разбитое или же поврежденное стекло на грузовом автотранспорте является основной причиной отмены или же откладывания рейсов. Опытные дальнобойщики и даже начинающие водители грузового автотранспорта прекрасно знают, что автостекла являются наиболее уязвимой частью грузовиков. Особую опасность создается от вылетающих из-под передних колес фур фракции щебня или же крупные камни, имеющие острые края. Нередко автостекла повреждаются ветками прилегающих к трассам зеленых насаждений. Не менее опасен и мусор, падающий со склонов. Если автостекло ломается, это создает серьезную опасность при дальнейшей эксплуатации авто.



Даже небольшая трещина или же скол быстро увеличивается и расширяется. Это создает реальную угрозу. Согласно действующим правилам дорожного движения, четко регулируют данный вопрос. Согласно этим правилам нельзя управлять автотранспортными средствами, стекла, оптические элементы или же зеркала которых повреждены. Тонкая "паутинка, поперечные или же продольные трещины ограничивают обзор водителя, а также оказывают влияние на скорость принятия решений и реакцию водителя. А если стекло выломано, тогда последующее движение автотранспортного средства и вовсе невозможно.



Чтобы избежать подобные технические проблемы, лучше всего обратиться в компанию Steklogruzovik. Здесь вы получите надежный сервис. Высококвалифицированные специалисты компании позаботятся о ремонте автостекол, выезжая на любое указанное заказчиком место. Все работы выполняются оперативно и качественно. При этом стоимость данной услуги приятно удивит любого водителя. Если вы столкнулись с проблемой автостекол, не нужно никуда ехать. Достаточно просто оформить онлайн-заявку и дождаться ответа специалиста компании. На подобный ответ персоналу Steklogruzovik требуется не более десяти мин. После обработки заявки бригада специалистов выедет на место и в минимальные сроки заменит старое треснувшее или же поломанное стекло на совершенно новое. Таким образом вы сможете избавиться от опасности поездки на грузовом автотранспорте или же спецтехнике с поломанными автостеклами.