Автоспорт — один из самых зрелищных, но при этом недооценённых видов спорта в линиях букмекеров. Футбол и хоккей забирают 90% внимания игроков, а Формула-1, MotoGP, WRC и дрэг-рейсинг остаются нишей для тех, кто действительно разбирается в теме. И именно в нишах часто скрывается преимущество.

Какие дисциплины доступны

Формула-1 — базовый рынок. Её предлагают практически все крупные операторы: победитель гонки, подиум, личное противостояние двух пилотов, быстрейший круг, количество финишировавших. Роспись приличная, особенно перед Гран-при топовых этапов — Монако, Сильверстоун, Монца.

MotoGP и Moto2 представлены у меньшего числа контор, но рынки похожи: победитель, подиум, дуэли. Ралли (WRC) — ещё более узкая ниша, ставки на победителя этапа и общий зачёт. NASCAR и IndyCar доступны в основном у международных букмекеров.

Дрэг-рейсинг в линиях российских букмекеров практически отсутствует. Исключение — крупные американские серии NHRA, которые иногда появляются у операторов с широкой росписью.

В чём специфика ставок на гонки

Автоспорт отличается от командных видов несколькими ключевыми факторами. Первый — роль техники. В футболе все играют одним мячом, а в Ф-1 болид определяет 70% результата. Если Red Bull или McLaren доминируют в сезоне, ставка на их пилотов логична, но коэффициенты будут низкими.

Второй — погода. Дождь на трассе полностью меняет расклад: фавориты вылетают, аутсайдеры попадают в очки. Мокрые гонки — мечта любителей высоких коэффициентов и кошмар для тех, кто ставит на фаворита.

Третий — квалификация. Стартовая позиция в автоспорте значит больше, чем посев в теннисе. На трассах, где обгон затруднён (Монако, Будапешт), результат квалификации почти равен результату гонки.

Где искать линии

Не все букмекеры уделяют автоспорту одинаковое внимание. У одних — только победитель Ф-1, у других — десятки рынков включая дуэли напарников по команде, пит-стопы и сходы. Выбрать конторы для ставок на гонки можно по нескольким критериям: глубина росписи на автоспорт, маржа на этих рынках, наличие лайв-ставок во время гонки и скорость расчёта.

Лайв на автоспорте — отдельная тема. Во время гонки коэффициенты меняются каждый круг: сход лидера, выезд машины безопасности, неудачный пит-стоп — всё это мгновенно перестраивает рынок. Кто следит за трансляцией и быстро реагирует, получает выгодные котировки.

Автоспорт для иркутских фанатов

Иркутск исторически связан с автоспортом: ледовые гонки на Байкале, дрэг-рейсинг на местных площадках, ралли по сибирским маршрутам. Для тех, кто разбирается в технике и следит за автогонками, ставки — способ монетизировать свои знания. Не замена просмотру, а дополнение, которое делает каждый Гран-при немного более личным.