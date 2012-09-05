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АвтоСпецТранс
22 Мая 2019
Теги: авто

Множество компаний или же предпринимателей сегодня принимает решение об отказе содержания отдельного автопарка. Он требует огромных расходов и является нерентабельным в подавляющем большинстве случаев. Покупка автотранспортных средств с целью перевозки сотрудников, клиентов или же бизнес-партнеров обходится компаниям дорого, доставляя массу неудобств. Кроме этого приходится тратиться на обслуживание такого автотранспорта. Единственно правильным решением в подобных ситуациях является долгосрочная аренда авто вместе с профессиональным водителем.

АвтоСпецТранс https://act-msk.ru предоставляет подобную услугу по наиболее выгодному для заказчиков тарифу. Мы предлагаем оформление договорной документации на аренду авто разной модификации. Благодаря такому сервису любой потенциальный заказчик может забыть о заботах по содержанию авто в чистоте, о ремонте или же заправке. Все подобные работы наша компания берет на себя. У нас авто можно арендовать с водителем или же без него. Адекватные тарифы и действенная помощь на каждом этапе оформления договорной документации гарантированы любому нашем заказчику.

Автопарк АвтоСпецТранс состоит из разных моделей марок Тойота, Мерседес или же Ауди. Каждая из таких моделей отличается ценовой категорией и уровнем комфорта. Тем самым мы обеспечиваем удовлетворение любых запросов клиентуры. Каждая транспортная единица в нашем автопарке регулярно проверяется в СТО и находится в великолепном техническом состоянии. Любой желающий сможет арендовать у нас авто эконом класса с опытным водителем. Такие авто отличаются невысоким расходом топлива, надежностью и практичностью. Прекрасно подойдут они начинающим компаниям, не успевшим себя реализовать.

А наши авто комфорт-класса оснащены удобными сидениями и кондиционерами. Они отличаются безопасностью, стильным дизайном и красивыми салонами. А вот бизнес-класс больше всего подойдут солидным корпорациям, поддерживающим свой имидж. На таких можно устраивать рабочие поездки руководства компании, встречи с клиентами. АвтоСпецТранс также предлагает желающим аренду автобусов, на которых можно перевозить персонал компаний. Чтобы рассчитать стоимость аренды конкретного автотранспортного средства, достаточно воспользоваться нашими консультационными услугами в онлайн-режиме или же по телефону. Мы работаем в сфере аренды авто уже давно и великолепно разбираемся во всех нюансах такой работы. Поэтому, обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на полное транспортное обеспечение по наиболее оптимальным тарифам.

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