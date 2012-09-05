Самоотверженный водитель

В Самаре хозяин загоревшегося автомобиля тут же снял с собственного плеча дорогую импортную куртку и, размахивая ею, вступил в борьбу с огненной стихией. Результат этого мужественного поступка был ошеломляющим. Сгорели автомобиль, куртка, а также находившиеся в карманах куртки документы и 10 тыс. руб.

Засоня

Житель города Москвы приобрел новенький автомобиль Жигули. Гаражом этот счастливчик еще не успел обзавестись и, опасаясь за судьбу машины, решил расположиться на ночлег прямо за рулем. А проснувшись утром, обнаружил, что с машины сняты оба передних колеса, а вместо них аккуратно подложены кирпичи. Снятые колеса лежали поодаль, а на лобовом стекле мелом было написано: ’’Засоня!"

Подарок судьбы

А в другом случае рассеянность одного обернулась находкой для другого. Всего лишь заглянул под сиденье собственной Тойоты, приобретенной во Владивостоке, и буквально чуть не умер после этого от счастья алмаатинец С. Там он обнаружил ни много, ни-мало 200 тыс. японских иен. Примерно во столько обошлись владельцу Тойоты ее покупка и перегон в столицу Казахстана. Везет же некоторым!

Везет пьяным

Выпал с девятого этажа жилого дома и тем не менее остался жив житель города Львова. Спас подвыпившего гражданина стоящий внизу автомобиль, на крышу которого он приземлился. Сам отделался черепно-мозговой травмой и ушибами, а вот машину разворотил так, что кузов не подлежит ремонту.

Есть девочки в русских селениях...

Необычное ДТП, в результате которого пострадали два человека, произошло во Владимире. Совершила его 14-летняя девочка, решившая покататься на ’’рафике". Позже выяснилось, что она угнала микроавтобус от привокзальной площади, а также то, что автокражами занимается уже несколько лет. Первую машину юное создание похитило в 10 лет.