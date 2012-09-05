В профессиональной и современной питерской автошколе АвтоПитер, которая расположилась рядом с метростанцией пр. Просвещения, ведется обучение с использованием передового мультимедийного оборудования. Это позволяет инструкторам автошколы сделать учебный процесс наиболее эффективным и в то же самое время - комфортным. Для перерывов в автошколе созданы специальные зоны отдыха. Преподавателями автошколы являются профессионалы, которые обладают не только специализированными знаниями, но и многолетним опытом вождения. Поэтому без всяких нервов или же стресса будущие водители смогут освоить необходимые теоретические и практические навыки, пользуясь при этом передовым мультимедийным оборудованием.

Современная автошкола в СПб Выборгский район создана с целью предоставления курсантам уникальных возможностей освоения вождения, а также подготовки к предстоящим экзаменам ГИБДД. Кроме этого здесь будущие водители сумеют получить соответствующий сертификационный документ о прохождении полного курса. С таким свидетельством вы сможете самостоятельно выйти на экзамен или же воспользоваться сопровождением АвтоПитер, которая займется всеми необходимыми организационными вопросами в ГИБДД. Это намного облегчит претендентам задачу сдачи таких ответственных экзаменов и получения прав.

Благодаря высокому профессионализму инструкторов автошколы, любой желающий сумеет оперативно освоить управление авто, а также выработать интуицию, позволяющую прогнозировать дорожную ситуацию заранее, чтобы избежать аварийных ситуаций. Высококвалифицированные инструкторы Авто Питер прошли строгий отбор, во время которых использовались даже психологические тесты. Сегодня каждый штатный сотрудник автошколы постоянно повышает квалификацию, участвуя в разных трейнингах. Поэтому курсанты могут рассчитывать только на лучшие результаты, обращаясь в Авто Питер http://avtopiter78.ru/about-us/about-us.

