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Богатым ассортиментным рядом представлены также полироли и воски производства Русхитех. Автошампуни делятся на категорию бесконтактной или же ручной мойки авто. Наиболее важной задачей производственной компании является освоение рынка автокосметики. Поэтому мы стараемся предоставлять потребителю только высококачественную продукцию, позволяющую ухаживать за персональным автотранспортом без лишних затрат. Наша профессиональная команда работает без устали, чтобы постоянно повышать качество выпускаемой продукции и добиться увеличения потребителей или же партнеров. При этом мы умудряемся сохранять стабильный уровень цен. Автомойкам мы предлагаем приобретение разнообразной химии, позволяющей удовлетворить все запросы клиентов.



Зарубежные аналоги нашей автохимии обходятся гораздо дороже, тогда как их качество ничем не лучше качества нашей продукции. Поэтому вы сможете сэкономить существенные суммы, добившись аналогичного эффекта. Автошампуни Börger помогают справиться эффективно и оперативно с загрязнениями любой сложности. Они также обладают защитными свойствами авто под воздействием агрессивных природных факторов. Благодаря перечисленным качествам, они существенно продлевают эксплуатационный срок авто. Поэтому клиенты вашей автомойки будет постоянно возвращаться к вам, принося при этом отличную прибыль.



Автошампуни производства Русхимтех позволяют быстро устранять птичий помет, бензиновые следы, потеки машинного масла, остатки насекомых, пыль или же любые иные загрязнения. В нашем ассортиментном ряду на http://xematek.com представлены летние или же зимние автошампуни. А Börger Универсальный может быть использован в любой сезон. Следует уделить внимание и маркам шампуней Börger Nano и Hell Fire. Летний автошампунь применяется для бесконтактной мойки. Содержащиеся в нем специальные компоненты облегчают смывание различных пятен, останков насекомых или же птичьего помета. После подобной мойки лакокрасочное покрытие будет блестеть. Также для бесконтактной мойки используется зимний Бёргер или же универсальная марка. Подобные автошампуни абсолютно безвредны для кожи рук и прекрасно очищают любые поверхности.

