Автосервис в Орле «Инжектор-Сервис» оказывает услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей уже около двадцати лет. За этот период наши сотрудники получили практический опыт, а боксы пополнились профессиональным оборудованием высокого качества. Теперь мастера безошибочно решают все возникшие сложности с транспортом и придают ему достойный вид.
Услуги автосервиса «Инжектор-Сервис»
Квалифицированные сотрудники компании тщательно выполняют Чип-тюнинг, авто сервис, чистку салона, услуги автомойки. Чип-тюнинг – это метод совершенствования свойств двигателя посредством внесения изменений в программы управления. Другими словами, это перепрошивка мотора, как и в случае со смартфоном – для расширения объема функций.
Один из лучших в городе Орел автосервис «Инжектор-Сервис» оказывает следующие услуги:
- Компьютерная и агрегатная диагностика.
- Ремонт конструкций ЭСУД, восстановление блоков AirBag,
- Ремонт щитков устройств, возобновление показателей одомера.
- Локализация навигационных систем для автомобилей производства Тойота, Лексус, БМВ, Ауди.
- Монтаж установки аппарата спутникового контроля за автомобилем.
- Инжекторная промывка при помощи ультразвука.
- Ремонт двигателей любой степени сложности.
- Ремонт аппаратов трансмиссии.
- Восстановление ходовой системы.
- Сервис и восстановление электродеталей.
Кроме того «Инжектор-Сервис» предлагает уникальный комплекс услуг по чистке салона. В процесс включает в себя современные технологии по очищению салона сухим паром, специальной пеной, химических средств. Завершается процесс аэрочисткой и эко-чисткой салона. По желанию заказчика добавляется очистка кондиционированием и полировкой салона.
Доверьтесь профессионалам
За многолетний период работы, как СТО Орел компания заработала опыт, а главное доверие заказчиков. Качество работы подтверждено не только положительными отзывами, но и сертификатами соответствия. Кроме того, достоинства компании включают в себя:
- адекватные цены на работу и материалы;
- возможность обслуживания день в день;
- удобное территориальное расположение;
- гарантия на выполненные работы;
- возможность безналичного расчета для бюджетных организаций.
Выбирая среди автомастерских, важно сделать правильное решение. Компания «Инжектор-Сервис» оправдает все ожидания и оставит только положительные впечатления независимо от требуемых работ. Модернизация двигателя или просто очистка салона будут выполнены идеально. Записаться на услуги можно по телефону (4862) 36-05-91.