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Автосервис в Орле
7 Марта 2017

Автосервис в Орле «Инжектор-Сервис» оказывает услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей уже около двадцати лет. За этот период наши сотрудники получили практический опыт, а боксы пополнились профессиональным оборудованием высокого качества. Теперь мастера безошибочно решают все возникшие сложности с транспортом и придают ему достойный вид.


Услуги автосервиса «Инжектор-Сервис»

Квалифицированные сотрудники компании тщательно выполняют Чип-тюнинг, авто сервис, чистку салона, услуги автомойки. Чип-тюнинг – это метод совершенствования свойств двигателя посредством внесения изменений в программы управления. Другими словами, это перепрошивка мотора, как и в случае со смартфоном – для расширения объема функций.

Один из лучших в городе Орел автосервис «Инжектор-Сервис» оказывает следующие услуги:

  1. Компьютерная и агрегатная диагностика.
  2. Ремонт конструкций ЭСУД, восстановление блоков AirBag,
  3. Ремонт щитков устройств, возобновление показателей одомера.
  4. Локализация навигационных систем для автомобилей производства Тойота, Лексус, БМВ, Ауди.
  5. Монтаж установки аппарата спутникового контроля за автомобилем.
  6. Инжекторная промывка при помощи ультразвука.
  7. Ремонт двигателей любой степени сложности.
  8. Ремонт аппаратов трансмиссии.
  9. Восстановление ходовой системы.
  10. Сервис и восстановление электродеталей.

Кроме того  «Инжектор-Сервис» предлагает уникальный комплекс услуг по чистке салона. В процесс включает в себя современные технологии по очищению салона сухим паром, специальной пеной, химических средств. Завершается процесс аэрочисткой и эко-чисткой салона. По желанию заказчика добавляется очистка кондиционированием и полировкой салона.

Доверьтесь профессионалам

За многолетний период работы, как СТО Орел компания заработала опыт, а главное доверие заказчиков. Качество работы подтверждено не только положительными отзывами, но и сертификатами соответствия. Кроме того, достоинства компании включают в себя:

  • адекватные цены на работу и материалы;
  • возможность обслуживания день в день;
  • удобное территориальное расположение;
  • гарантия на выполненные работы;
  • возможность безналичного расчета для бюджетных организаций.

Выбирая среди автомастерских, важно сделать правильное решение. Компания «Инжектор-Сервис» оправдает все ожидания и оставит только положительные впечатления независимо от требуемых работ. Модернизация двигателя или просто очистка салона будут выполнены идеально. Записаться на услуги можно по телефону (4862) 36-05-91.


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