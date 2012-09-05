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Автосервис Стайер
20 Июля 2019
Теги: авто

От других автосервисов Стайер отличается рядом преимуществ. Здесь выполняется ремонт раздатки, коробки передач, двигателей. Машины принимаются в автосервисе в день непосредственного обращения автовладельца. Запчасти в Стайер доступны по наиболее выгодным расценкам. Достигается это благодаря дружбе с различными производителями. В автосервисе имеется два собственных дизель-сервисов, в которых восстанавливаются форсунки с дизельными ТНВД. Каждый клиент Стайера получает гарантию на используемые запчасти или же работы. Показатель производственного брака в автосервисе не достигает даже половины процента.

Стайер является сетью автосервисов в Питере, объединяющим восемь представительств. Кроме этого компания обладает собственным колл-центром, работающим в ежедневном режиме. Кроме этого автосервис оснащен огромными воротами, высота которых превышает три с половиной м, а также грузовыми подъемниками для микроавтобусов. Здесь можно отремонтировать даже бронированные модификации авто. Для забора авто используется эвакуатор сети. Стайер занимается предоставлением ремонтных услуг на протяжении 24 лет. Здесь микроавтобусы и легковые авто различных марок обслуживаются с гарантией, качественно и доступно.

Команда Стайер состоит из 155 высококвалифицированных специалистов. За пройденные годы компании удалось обслужить более 360 автовладельцев и отремонтировать свыше полумиллиона машин. Число корпоративных клиентов, воспользовавшихся услугами автосервиса достигает двух тысяч. Выполняется развал схождение в автосервисе, заправка кондиционера или же шиномонтаж на современном оборудовании. Уникальный стенд Хантер позволяет детально выявить сход-развал и обнаружить имеющиеся отклонения от норм. В дизельном цехе мастерской выполняется сложный ремонт дизельно-топливного оборудования.

Также в автосервисе можно легко заменить масло. Клиентура Стайера может быть уверена в точности проведения диагностики, предоставляя им экспертные заключения с детальными описаниями состояния авто. При обращении устраняются критические неисправности. Чтобы поддержать качество исполнения работ, администрация автосервиса постоянно выполняет обучение персонала. На базе компании функционирует специализированный центр обучение. Семинары проводятся собственными экспертами и приглашенными специалистам. Рассчитать стоимость работ желающие сумеют с помощью онлайн-калькулятора. Это позволит заранее оценить стоимость необходимых ремонтных услуг.

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