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Сейчас на рынке представлено огромное количество низкокачественных, неоригинальных автомасел, которые при систематическом использованию могут привести к поломке двигателя. Поэтому при приобретении такой важнейшей для вашего авто жидкости, непременно следует удостовериться, что она снабжена необходимой сертификационной документацией, которая подтвердит ее оригинальность. Обращаясь в Oiler, вы можете не беспокоиться по-поводу качества подобных жидкостей, так как мы имеем всю необходимую документацию и снабжаемся непосредственно концернами-производителями.

