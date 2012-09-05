При поломке автомобиля важно найти хороший автосервис, в котором вы были бы уверенны. Зачастую, если в автосервисе хорошо исправили поломку, то люди возвращаются в этот сервис не раз и не два. Но как же узнать, какой сервис хороший, а какой плохой? Для этого вы можете посмотреть отзывы на сайте об этом автосервисе. Так, к примеру, на сайте «Отзовик» представлены диа сервис отзывы сотрудников. Этот автосервис находится в Москве и на сайте на него оставлено всего 9 отзывов. Что примечательно, всего 1 из них дал этому сервису оценку в 5 звёзд, остальные же клиенты оставили по единице. Почему же так произошло?

В этом сервисе всё происходит за счёт покупателя/клиента. Пишут, что в этом автосервисе работают бессовестные люди, которые продают б/у хлам под видом контрактных двигателей. Одной из самых затратных поломок является поломка двигателя, который надо поменять. В таком случае двигатель покупают либо у других людей, что считается довольно-таки опасным, потому что нет возможности проверить, рабочий ли двигатель; либо люди обращаются в сервисы, где двигатели продают контрактные моторы. И в этом и заключается опасность данного сервиса – они продают б/у неработающие двигатели под видом контрактных. И проблема заключается в том, что проверить работоспособность двигателя до установки невозможно. Также в отзывах на этот сервис отмечается качество деталей, работ, а также общение с клиентами. Все эти параметры оценки занесены в недостатки.

При возврате денег за неработающий двигатель также пытаются их не возвращать, а поменять, что тоже нелестно говорит об этой компании. И чтобы этого не произошло, клиенты этого автосервиса рекомендуют, если заказали двигатель у этой компании, при распаковке посылки снимать всё на видео и указывать на недостатки товара. При сотрудничестве с этим автосервисом необходимо сохранять все чеки, договор, а также необходимо, чтобы у вас был человек, который проживает в это городе, чтобы он мог сам поехать и заключить договор вместо вас.

Если делать выводы из всех отзывов, что предоставлены на сайте «Отзовик», то автосервис «Диас Сервис» следует обходить широкой дугой и не связываться с ними.

Выбор автосервиса, где вам будут чинить автомобиль – важный выбор и потому важно знать честные отзывы о сервисах. И для того, чтобы найти эти отзывы, вы всегда можете обратиться к сайте «Отзовик».

