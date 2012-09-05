В этом году автосалон в Брюсселе посетили свыше 300 тыс. человек, в том числе восемь тысяч зарубежных гостей, а показать свои новинки в Брюссель съехались около 300 фирм из 30 стран.

На нынешнем салоне были представлены автомобили специального назначения и машины для отдыха - в основном менее 3.5 тонн весом, то есть транспортные средства, пользовавшиеся в минувшем году в Европе особо повышенным спросом. Приобретают их мелкие торговцы, владельцы небольших компаний и фирм, фермеры, а также просто автолюбители. Ничего удивительного в этом нет - такие машины надежны, красивы и комфортабельны, как и “обычные” автомобили, зато они могут перевезти значительно больше груза, на них можно отправиться всей семьей в небольшое авто путешествие...

Вот. к примеру, "Mercedes- Benz Vito”. Он может перевозить грузы весом в одну тонну общим объемом 4,8 куб. м, при этом сами размеры автомобиля позволяют парковать его практически в любом гараже. "Mercedes-Benz Vito” оснащен мини-подъемником и звуковой системой, которая облегчает парковку автомобиля, так как подает сигнал в случаях, если сзади машины, на расстоянии до 1.8 м, находится препятствие. Кроме того, покупателям предлагается более усовершенствованный и комфортабельный “Vito L” с затемненными стеклами и более дорогой внутренней отделкой.благодаря чему машина может использоваться в качестве многоместного такси, а также как автомобиль-шаттл, курсирующий, в частности, между отелем и аэропортом. Машина прекрасно подходит и для удобного и комфортного выезда всей семьей в выходные за город.